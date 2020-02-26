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В Ингушетии продолжается акция Росгвардии «С чего начинается Родина»

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«С чего начинается Родина», — акция с таким названием продолжается в городах Республики Ингушетия. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии уже провели ряд патриотических мероприятий в городе Карабулак и в городе Сунжа, где подарили подрастающему поколению незабываемые положительные эмоции.

Целью акции явилось информирование гражданского населения о служебной и служебно — боевой деятельности войск, пропаганда службы в войсках, формирование в обществе положительного образа сотрудника Росгвардии, расширение взаимодействия органов местного самоуправления с представителями подразделений войск национальной гвардии по местам дислокации и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Следующий населенный пункт, который росгвардейцы посетили со своей программой, стал город воинской славы — Малгобек.

В преддверии празднования 75 — летия Победы в Великой Отечественной войне в доме культуры сельского поселения Инарки Малгобекского района росгвардейцы организовали военно-патриотическое мероприятие в рамках акции «С чего начинается Родина».

В мероприятии приняли участие руководитель отдела по обеспечению антитеррористической деятельности в Малгобекском районе Руслан Дзарахов, заместитель главы Муниципального округа города Малгобек Мурад Кодзоев, руководитель регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Мадина Богатырева, а также учащиеся школ, юнармейцы, жители и гости Малгобека.

В рамках акции росгвардейцы подготовили для гостей насыщенную программу.

В фойе районного Дома культуры были развернуты выставки, организованные Центром лицензионно-разрешительной работы и управлением вневедомственной охраны. Гости акции могли задать вопросы, касающиеся предоставляемых Росгвардией государственных услуг в сфере оборота гражданского оружия. Участники с удовольствием фотографировались с выставленными макетами оружия. Сотрудники УВО рассказывали об оказываемых услугах по охране имущества граждан, демонстрировали оборудование, которое помогает обеспечивать безопасность различного рода объектов.

В продолжение мероприятия представителями регионального подразделения силового ведомства был организован просмотр гостями видеороликов о деятельности войск национальной гвардии, ее структуры, а также мужестве и героизме сослуживцев, которые круглосуточно несут службу по обеспечению охраны общественной безопасности.

Участникам мероприятия представилась возможность в режиме «Вопрос-ответ» задать все интересующие вопросы, связанные с деятельностью Росгвардии. Будущих защитников Отечества больше интересовал вопрос о специальностях, получаемых в военных институтах Росгвардии, о предъявляемых требованиях, а также о социальных гарантиях военнослужащих и сотрудников ведомства.

Помимо этого, представители Росгвардии порадовали участников мероприятия музыкальными выступлениями. Со сцены Дома культуры прозвучали знаменитые песни военных лет, музыкальные номера и стихи собственного сочинения на военную тематику.

«Росгвардия — довольно молодая структура, но сегодня мы убедились, что о ней знают. Молодежь интересуется перспективами поступления в наши ведомственные вузы, возможностью прохождения службы в различных подразделениях. А раз такой интерес у молодого поколения существует, значит, мы на верном пути», — подвел итоги мероприятия начальник вневедомственной охраны города Малгобек майор полиции Харон Цыздоев.

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