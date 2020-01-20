Как сообщил газете «Ингушетия» руководитель ГУ «Ингушавтодор» Батыр Хаматханов, в 2019 году регион с опережением графика выполнил 100 % запланированного объема работ в рамках первого года реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«При реализации нацпроекта в 2019 году были достигнуты все ключевые показатели, определенные в региональном паспорте. На сегодняшний день выполнение всех необходимых мероприятий по всем объектам нацпроекта существенно повлияло на социально-экономическое состояние республики. Такой результат с досрочным завершением всех объектов, несмотря на то, что Ингушетия впервые участвует в соответствующем нацпроекте, объясняется тем, что главная направленность была на достижение целей и задач, поставленных Президентом Российской Федерации майским указом. Кроме того, контролем руководства республики, «Росавтодора», Минтранса и ФКУ УПРДОР «Кавказ». Мы довольны проделанной работой, что так благополучно завершили первый год реализации нацпроекта. Дальше — больше», — отметил Хаматханов.

Так, подрядчиками приведены в нормативное состояние участки автомобильных дорог общей протяженностью 9,95 км.

«В рамках реконструкции проведены работы по расширению проезжей части автодорог «Подъезд 1 км г. Магас» 0,85 км, «Назрань — Малгобек — Н. Курп -Терек» 3-6 км, «Назрань — Грозный» 0-5 км, «Экажево — Али-Юрт» 0-2 км с переводом указанных дорог в более высокую техническую категорию. Также, по капитальному ремонту участка автодороги «Назрань — Малгобек — Н. Курп — Терек» 28-29 км подрядчиками выполнены работы по техническому оснащению и обустройству автодороги с применением современных осветительных приборов, устройству колесоотбойного бруса в целях снижения мест концентрации ДТП», — сказал собеседник газеты.

По его словам, приведенные в нормативное состояние соответствующие объекты введены в эксплуатацию.

Как в свою очередь отмечает подрядчик ООО «ТемпСтрой», проводивший работы, устройство асфальтобетонного покрытия в рамках выполнения дорожных работ производилось с применением минеральных добавок в виде доломитной муки. Кроме того, на соответствующих объектах устроены пешеходные переходы с искусственным освещением на солнечных батареях.

Касательно следующего этапа национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги — 2020» в республике определены подрядные организации для выполнения дорожных работ.

Государственное управление автомобильных дорог Ингушетия уже завершило конкурсные процедуры по 5-ти объектам, вошедшим в дорожную программу на 2020 год в рамках реализации нацпроекта.

Так, в 2020 году будут приведены в нормативное состояние участки автомобильных дорог общей протяженностью 13,6 км по следующим объектам:

• Назрань — Грозный, 4,5 км (реконструкция, вторая очередь);

• Экажево — Али-Юрт, 1 км (реконструкция) — переходящий объект на 2020 год;

• Назрань — Гамурзиево, 3,1 км (реконструкция);

• Ул. Б. Гагиева, г. Магас, 1,2 км (ремонт проезжей части);

• Ул. Чахкиева, г. Назрань, 1,2 км (ремонт проезжей части);

• Ул. Северная, г. Назрань, 1,1 км (ремонт проезжей части);

• Подъезд к ж.-д. станции Слепцовская от трассы «Кавказ», 1,5 км (капитальный ремонт), объект переходящий на 2021 год (1,5 км — 2010 г.; 3,5 км — 2021 г.).

На текущий момент заключены контракты по реконструкции автодорог «Назрань — Грозный», 0-9 км (вторая очередь), стоимостью 141,574 млн руб.; «Назрань — Гамурзиево», 3,1 км, стоимостью 56 млн руб.; по ремонту проезжей части автодорог по ул. Чахкиева в Назрани, 1,2 км, стоимостью 6,466 млн руб. Также по ул. Северная в Назрани, 1,1 км, стоимостью 8,675 млн руб. и капитальному ремонту автодороги «Подъезд к ж.-д. станции Слепцовская от трассы «Кавказ», 1,5 км (первая очередь), стоимостью 22,1 млн руб.

Генеральным подрядчиком по соответствующим объектам определено общество с ограниченной ответственностью «ТемпСтрой».

Вместе с тем в рамках заключенного соглашения между ГУ «Ингушавтодор» и администрацией Магаса по ремонту проезжей части автодороги по ул. Б. Гагиева протяженностью 1,2 км соответствующие конкурсные процедуры будут завершены до конца января текущего года.

Кроме того, в рамках реализации нацпроекта досрочно завершены работы по переходящему на 2020 год объекту реконструкции автодороги «Экажево — Али-Юрт» протяженностью 1 км.

Также недавно Росстат обнародовал данные о соответствии российских дорог нормативным требованиям. На основе этой статистики RT составил рейтинг регионов с самыми качественными дорогами.

По данным ведомства, больше всего дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, оказалось в Москве (97%), Ханты-Мансийском автономном округе (84,5%), Ставропольском крае (74,9%), Красноярском крае (71,4%) и Ингушетии (70,4%).

К регионам, дороги в которых меньше всего соответствовали нормативам в прошлом году, относятся Республика Марий Эл (1,4%), Саратовская область (9,9%), Калмыкия (11,8%), Архангельская (15,1%) и Магаданская области (17%).

Всего в России в прошлом году нормам соответствовало 42,4% всех дорог этой категории. За десять лет этот показатель улучшился на 5% (в 2008 году было 37,8% качественных дорог).

Дороги регионального (или межмуниципального) значения находятся в собственности субъектов и получают финансирование из их бюджетов.

Согласно методологии Росстата, к числу нормативных требований для дорог общего пользования относятся, в частности, ровность и прочность дорожного покрытия, его сцепные качества, хорошая видимость.

Отметим, что нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» охватит 104 города, формирующих агломерации, 83-х субъектов РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) доля дорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1% до 50,9%, вдвое (до 85%) планируется увеличить протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.