Суммы достаточно для реконструкции ветхих распределительных сетей десяти протяженных улиц республики.

В ходе совместных рейдовых мероприятий с представителями правоохранительных и природоохранных органов энергетики обнаружили на производстве вышедший из строя прибор учета. Законодательство трактует подобный факт, как безучетное потребление ресурса, поскольку обязанность по обеспечению сохранности и целостности счетчика лежит на потребителе. О его неисправности абонент должен был незамедлительно сообщить в энергокомпанию, но предпочел об этом «забыть».

Рассеянность обойдется предпринимателю дорого — сумма возмещения рассчитана исходя из максимально возможного потребления подключенного оборудования в круглосуточном режиме с момента последней проверки. Счет дополняет штраф согласно статьям 7.19 и 19.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Итог — 334 тыс. кВт. ч, что в денежном эквиваленте составляет 2,2 млн рублей. Это при том, что стоимость ресурса, полученного законным путем за аналогичный период, для абонента составила бы не более 500 тыс. рублей.

«Россети Северный Кавказ» напоминают, неучтенное электропотребление и самовольное подключение к электрическим сетям влечет наложение штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет; на юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей. При крупных размерах хищения электроэнергии потребитель несет уголовную ответственность: штраф, исправительные работы или лишение свободы на срок до 3-х лет.