Они ознакомились с технологическим процессом выращивания овощей, осмотрели блок зимних многопролетных теплиц, административно-бытовой корпус, склады и другие помещения.

Руководитель предприятия Махмуд Мальсагов сообщил, что агрокомплексом уже произведено на запущенной в 2019 году площади в 10,4 га 3 000 тонн томатов 15 различных сортов, а количество работников на данный момент составляет 128 человек.

«Тепличный комплекс состоит из двух блоков по 5 гектаров. В текущем году мы планируем произвести 5 000 тонн продукции. Овощи, выращенные агрокомплексом, существенно отличаются вкусовыми качествами и соответствуют экологическим стандартам. Растения не обрабатываются пестицидами, полив производится только чистой водой с артезианских скважин», — добавил Мальсагов.

Сластенин рассказал гостям о конкурентных преимуществах и приоритетных направлениях развития предприятия. На сегодня начато возведение второй очереди агрокомбината, идет заливка фундамента под основание теплицы. В ходе работ предполагается строительство собственной подстанции, которая позволит обеспечить надежное энергоснабжение не только самого комплекса, но и ряда промышленных предприятий региона. Площадь комплекса будет составлять 22 га с производительностью в год 15 тыс. тонн продукции. После ввода его в эксплуатацию количество работающих на предприятии увеличится до 500 человек.

Кроме того, инвестор планирует строительство третьей очереди тепличного комплекса площадью 17 га и создание агропарка «Сунжа». В него будут входить 3 блока теплиц, овощехранилище на несколько десятков тысяч тонн, современный консервный завод на базе ГУП «Атлас». Площадь агропарка составит 122 га.

Чеботарев одобрил планы дальнейшего расширения производства. Гости положительно оценили отлаженные процессы на производстве, дали высокую оценку работе предприятия.

«Мы всегда готовы поддерживать современные предприятия, которые создают качественную продукцию, рабочие места и расширяют налогооблагаемую базу», — подчеркнул замминистра экономики России и пожелал аграриям успехов.