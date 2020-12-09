По мониторингу ОНФ, в Ингушетии проблемы с наличием антибиотиков испытывают 26 аптек. Это, в основном, лекарства с действующими веществами азитромицин, левофлоксацин, кларитромицин, моксифлоксацин. Не во всех аптеках можно найти и антикоагулянты, а также витамин D. Тем временем число заболевших растет, как и необходимость в лекарственных препаратах.

Надзорные органы региона регулярно контролируют ситуацию, проверяют наличие необходимого ассортимента лекарств. В случае отсутствия обязательных препаратов в адрес предпринимателя выносится предостережение. На его исполнение дается 60 дней. Одна из последних таких проверок проходила по поручению прокурора республики. В рейдовом мероприятии участвуют представители прокуратуры Назрани и Росздравнадзора.

«Есть минимальный перечень препаратов, который обязательно должен быть в списке лекарственных препаратов, отпускаемых аптеками», — говорит Марина Аушева, помощник прокурора г. Назрани.

Сетевые аптеки республики бросили все силы на обеспечение лекарствами потребителей, но не отрицают, что ситуация сложилась непростая. Ряд противовирусных препаратов поступает в аптеки со значительной задержкой. Одна из покупательниц рассказала, что искала препарат «Арбидол» и не смогла его нигде найти.

«Обошла с десяток аптек и нигде не смогла найти это противовирусное лекарство», — уверяет она.

По словам Лизы Албогачиевой, фармацевта одной из назрановских аптек, на сегодняшний день активным спросом пользуются «Осельтамивир» и его аналоги.

«Также популярны «Арбидол», «Ингавирин», «Полиоксидоний», препарат «Тамифлю», но есть его аналог «Инфлюцин». И именно эти препараты сейчас в дефиците. Начав пользоваться активным спросом на фармрынке, они постепенно стали пропадать из продаж».

Впрочем, подобная ситуация наблюдается практически во многих российских регионах. Факт, что спрос на антибиотики и противовирусные препараты значительно вырос по всей стране, показывает и анализ статистики продаж.

Как сообщает «Российская газета», по данным оператора фискальных данных TS OFD, октябрьский пик продаж пришелся на период с 12 октября по 1 ноября, когда еженедельные продажи наиболее востребованных препаратов превысили пиковые значения начала пандемии.

«В этот период несвойственный рост продаж показали многие лекарственные препараты из группы антибиотиков, иммуномодуляторов, противовирусных, имевшиеся на тот момент у оптовиков и в рознице. В частности, продажи антибиотика «Азитромицина» за неделю с 19 по 25 октября составили 2,7 млн упаковок, для сравнения — на пике спроса с 16 по 22 марта его продажи составили 811,8 тыс. упаковок. В 2019 году самые серьезные продажи препарата за неделю не превысили 220 тысяч единиц. Похожая картина складывалась с отпуском иммуномодулятора «Интерферон альфа — 2В»: за неделю в октябре продано 881 тысяча упаковок, в пиковую неделю марта — 475,9 тыс., максимальное значение недельных продаж в 2019 году в сезон простуды и гриппа — 183,3 тыс. упаковок.

Антибиотика «Цефтриаксон» за неделю в октябре продано 5,5 млн упаковок, что в 3,6 раза больше, чем на пике продаж в марте. Антивирусного препарата «Умифеновир», чьи продажи в октябре хоть и ненамного превысили показатели мартовского пика — 1,2 млн и 1 млн упаковок соответственно, но увеличились на 670% по отношению год к году. Высокие продажи в октябре показали и менее известные аналоги, так продажи антибиотика широкого спектра действия «Цефотаксим» увеличились за неделю в октябре на 713% год к году — до 1,3 млн упаковок, при том что на пике продаж в марте спрос на это лекарство вырос только до 280 тысяч упаковок».

Кроме того, фиксируется рост цен на препараты, пользующиеся высоким спросом — стоимость на антибиотики и антивирусные препараты снова значительно повысилась, как и весной.

Заведующая одной из назрановских аптек, Ася Хашиева, утверждает, что аптечная наценка не превышает 20% надбавки к закупочной цене.

«Да, есть препараты, которые в связи с резким ростом спроса на них из-за коронавирусной пандемии стали дефицитными, и в связи с этим поставщики взвинтили цены на них. Но даже если мы понимаем, что стоимость препарата завышена в несколько раз, если он нам попадается, мы его закупаем, чтобы не было отказа покупателю. Люди от безысходности готовы платить любые деньги, лишь бы помочь своим тяжелобольным родственникам. Некоторые дефицитные препараты мы, исходя из своих профессиональных знаний, предлагаем заменить на не менее эффективные аналоги. То есть у этих лекарств могут быть разные названия, но одно действующее вещество», — рассказывает Ася Хашиева о ситуации.

Несмотря на то, что сетевые аптеки республики бросили все силы на обеспечение лекарствами потребителей, они считают, что ситуация сложилась непростая. Кроме выросшего спроса, есть еще ряд других причин, повлиявших на лекарственный дефицит. И одна из них — это значительная задержка доставки противовирусных препаратов в аптеки. А эта ситуация, в свою очередь, связана с процессом маркировки лекарств, которая стала обязательной с 1 июля текущего года. Несмотря на то, что к ее внедрению готовились практически 5 лет, как заявляют в фармацевтической ассоциации, новая система все еще работает некорректно.

«Система на сегодняшний день недостаточно усовершенствована. Есть проблема как с производством, так и с реализацией маркированного товара, идут сбои при принятии, отпуске лекарств», — рассказывает Аза Мальсагова, главный инспектор территориального управления Росздравнадзора РИ.

И хотя по решению правительства страны некоторые условия регистрации лекарств со 2 ноября упростили, тем не менее представители фарминдустрии уверены, что такого кризиса отрасль никогда еще не испытывала, и настаивают на необходимости ввести еще дополнительные упрощения в системе маркировки лекарств. Пока сутками маркируют препараты, граждане продолжают ощущать их дефицит.

Потребители жалуются: два месяца как не достать «Клексан» — жизненно важный препарат против тромбоэмболии.

«Была такая проблема, мы долго не могли для дедушки найти препарат «Клексан». В начале он был, стоил около 4-х тысяч рублей. Потом мы долгое время не могли его найти, хотя он нам срочно был нужен. В итоге пришлось поехать в другой регион, мы нашли его там, но заплатили в три раза дороже», — рассказала газете «Ингушетия» одна из покупательниц.

А некоторые лекарства, применяемые в лечении ковида, и вовсе исчезли с фармацевтического рынка страны, и в этом случае речь чаще всего идет об импортных антиковидных препаратах.

«Нет у нас «Курантила», нет у нас «Метипреда». Они не совсем выпали из рыночного оборота, но исчезли с рынка, ищем их, чтобы обеспечить востребованность», — рассказала заведующая аптекой Ася Хашиева.

В этой связи Аза Мальсагова поясняет: «Коронавирусная инфекция не только в России, она и за рубежом. И импортные препараты к нам просто не попадают на рынок».

В сложившейся ситуации Минпромторг России является самым активным участником ее урегулирования. «Российская газета» опубликовала статью с комментарием министерства, где они рассказали о предпринимаемых действиях.

«Аптечные сети действительно фиксируют повышенный спрос на ряд препаратов, но Минпромторг России совместно с другими ведомствами делает все, чтобы обеспечить бесперебойное движение лекарств по товаропроводящей цепи, — прокомментировали ситуацию в министерстве. — Готовность производителей лекарств оценивается как крайне высокая — как в части маркировки, так и в части наращивания объемов производства лекарств, что особенно важно в условиях сезонного подъема заболеваемости. В целом по всей номенклатуре для лечения и профилактики коронавируса только за последние две недели наши производители нарастили выпуск лекарств еще на 40%. Тем самым производство в целом увеличилось уже в три раза по 23 производимым у нас препаратам, рекомендованным для лечения COVID-19».

Минпромторг также подтвердил свое намерение решать возникающие вопросы совместно с участниками рынка. В министерстве напомнили, что по поручению председателя правительства Михаила Мишустина на фоне возросшего спроса на ряд лекарственных препаратов во время пандемии появилась возможность использовать горячую линию «Маркировка» Минпромторга, организованную для обращений всех участников оборота лекарств — регионов, производителей, аптек и дистрибьюторов — еще в январе 2019 года.

«Сейчас на горячую линию можно обращаться по всем вопросам функционирования системы мониторинга движения лекарственных препаратов, сообщать обо всех случаях задержки выпуска лекарственных препаратов в гражданский оборот, а также о срывах поставок маркированных препаратов из-за проблем взаимодействия с системой. У всех регионов есть возможность оперативно решать в рамках горячей линии все возникающие вопросы», — подчеркнули в пресс-службе Минпромторга.

В Ингушетии надзорные органы после проверки аптек в Назрани по поручению прокуратуры республики подвели итог: острого дефицита лекарств в регионе нет, аптеки в состоянии предложить аналоги отсутствующих препаратов. С начала пандемии назрановские аптеки работают в режиме нон-стоп, некоторые из них даже оказывали врачам всяческую помощь, пока амбулатории были закрыты. Помогали больным, подбирая для них лекарства. В некоторых аптеках забота о клиентах выражается в бесплатной раздаче им масок.

Ситуация с защитными средствами в регионе значительно лучше, чем была весной в начале пандемии. Если в начале пандемии, маски, перчатки, антисептики невозможно было достать, то сейчас ими прилично запаслись, а цены значительно понизились. Фармацевты надеются, что в скором времени стабилизируется и ситуация с поставками в аптеки противовирусных средств и антибиотиков.