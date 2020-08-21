По словам директора департамента операций на финансовых рынках РСХБ Сергея Фетисова, в июле спрос на монеты из золота и серебра увеличился практически вдвое по сравнению с началом года. Сейчас онлайн-продажи осуществляются в рамках пилотного проекта, а в перспективе будет запущен полноценный интернет-магазин инвестиционных и памятных монет из драгоценных металлов.

Он также отметил, что одним из значимых аргументов в пользу инвестиционных монет служит отсутствие НДС, в то время как при покупке слитков закон обязывает уплачивать налог в размере 20%. Кроме того, многие монеты из драгметаллов через какое-то время становятся нумизматической ценностью, добавляя в своей стоимости.

«Часто это предметы коллекционирования, так как выпускаются совсем небольшим тиражом. Многие наши клиенты приобретают такие монеты в качестве оригинального подарка, который великолепно хранится и может передаваться от поколения к поколению», — прокомментировал Фетисов.

Интерес к монетам из драгметаллов повысился и в Ингушетии. По словам начальника отдела кассовых операций Ингушского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Розы Костоевой, в среднем в квартал они продают около 20 серебряных монет и до 10 золотых. Она подчеркнула, что большим спросом пользуются монеты с изображением местных достопримечательностей, памятников архитектуры, но таких монет в наличии нет.

«Чаще всего люди покупают монеты из драгоценных металлов на подарок или же используют их как вложение средств. Самой большой популярностью пользуются монеты с изображением мечети и Георгия Победоносца», — отметила Костоева.