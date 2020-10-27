В ходе ремонтных работ объект посетил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Руководитель региона посчитал недостаточным тот объем работ, который запланирован по проекту реконструкции и поручил пересмотреть его. По мнению Калиматова, первоочередной необходимостью является не художественное оформление фасадной части здания, а проведение капитального ремонта внутри помещения, обновление коммуникаций и вентиляции. На момент начала реконструкции указанные работы в проекте не были предусмотрены.

«Строителям выделены большие средства из бюджета, однако я не вижу должного подхода к выполнению работ. И контроль со стороны муниципального образования, как заказчиков, оставляет желать лучшего. Такое отношение недопустимо: пригласите специалистов Минстроя и дизайнеров и пересмотрите весь план работы, уделив особое внимание пожарной безопасности, обновлению вентиляции и коммуникаций», — указал в ходе той поездки Калиматов.

Сейчас у Дома культуры новый фасад с яркой вывеской, во дворе аккуратно уложена брусчатка, разбиты газоны. В рамках проекта «Доступная среда» предусмотрены условия и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Даже дети замечают происшедшие здесь перемены.

— Тут уже и плитку поменяли, газон красивый сделали, цветы уже посадили, фонарики сделали, совсем по-другому все стало, и вывеска золотая появилась. Я пока на рисование хожу, но, может, еще на музыку буду ходить или в танцевальный кружок, — говорит Никита Павлюченко, который ждет не дождется открытия Дома культуры.

По словам прораба участка Ахмеда Костоева, основные внешние работы у них почти завершены.

— Брусчатку уложили, подготовили игровую площадку. В конце этого месяца или в следующем должны привезти оборудование для нее. Сделали озеленение территории, еще поменяли наружное освещение, — рассказал он.

Руководитель ДК сельского поселения Нестеровское Юсуп Евлоев качеством выполненных работ доволен.

— Конечно, я доволен сделанной работой. Вы сейчас видите эти стены внутри здания, обклеенные жидкими обоями. Поменяли освещение на светодиодное. Самые современные технологии использованы. Подрядчик все делает исключительно качественно. Кроме того, технический надзор постоянно ходит к нам и контролирует их работу. Сейчас реконструкция на завершающем этапе. Вот этот пол следует отшлифовать, обработать специальным раствором и покрасить, и уже после этого сцена готова будет принять артистов, — говорит Евлоев.

По плану все работы по реконструкции Дома культуры, начатые в июле, должны быть завершены в декабре.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Культура» власти Ингушетии планируют к 2024 году обеспечить домами культуры все сельские поселения региона.

В этом году на строительство и реконструкцию домов культуры в республике направлено более 105 млн рублей.

Нацпроект «Культура» состоит из трех подразделов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей. При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта «Культурная среда» — 84 млрд.