Так накануне сотрудники ингушской полиции отправились в Карабулак с подарками к ребятам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а также малообеспеченным семьям, в которых воспитываются маленькие дети.

Силами сотрудников полиции при поддержке ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» для мальчишек и девчонок были собраны новогодние подарки. Активно поддержали мероприятия и члены общественного совета ОМВД России по Карабулаку.

Инспектора не только пожелали ребятам успехов в учебе и крепкого здоровья, но и проверили условия жизни у своих подопечных — с подобными семьями инспекторы ПДН работают очень тесно и знают обо всех проблемах и нуждах.

Также на днях в театре юного зрителя в Назрани по инициативе Совета ветеранов МВД по Ингушетии в лице Магомед-Сали Котиева было организовано еще одно благотворительное мероприятие в рамках данной акции.

Актеры ТЮЗа подготовили для малышни традиционное новогоднее представление, сладостями и подарками общественники министерства порадовали 200 детей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Директор театра Муса Хадзиев поблагодарил участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Назрани за помощь в охране общественного порядка, отметив высокий профессиональный уровень, участие и отзывчивость стражей порядка.

Сотрудники МВД России по Джейрахскому и Назрановскому районам также присоединились к Всероссийской акции.

Совместно с ветеранами и членом общественного совета они поздравили с наступающим Новым годом детей из числа семей погибших сотрудников, а также посетили многодетные семьи обслуживаемой территории. Дед Мороз в погонах подарил ребятам новогодние подарки и пожелал добра, крепкого здоровья и веселых каникул.

Дети с радостью встречали гостей, рассказывали о своих успехах в школе, делились планами на будущий год. Стражи порядка провели с детьми профилактические беседы, также напомнили родителям о надлежащем воспитании своих несовершеннолетних детей.

Отметим также мероприятие, которое прошло в Назрани, где сотрудники полиции и общественники оказали благотворительную помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Полицейские вместе с председателем общественного совета МВД по Ингушетии Магомедом Бекмурзиевым поздравили с наступающим Новым годом подшефную семью Ажиговых из сельского поселения Плиево Назрановского района.

В семье Ажиговых воспитывается четверо детей. Один из мальчиков по имени Билал болен детским церебральным параличом, а их мама в настоящее время находится в медицинском учреждении, где продолжает бороться с онкологическим заболеванием.

Сотрудники полиции вместе с председателем общественного совета поздравили детишек с наступающими праздниками, пожелали им здоровья, хороших оценок и успехов в учебе. После чего вручили малышам новогодние подарки и денежное пожертвование. Хозяин дома выразил искренние слова благодарности гостям.

Бекмурзиев побеседовал с отцом детей, выяснил, в чем нуждается ребенок с ограниченными физическими возможностями и пообещал в скором времени решить вопрос с приобретением для Билана прогулочной инвалидной коляски.

P. S.: В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» правоохранители Ингушетии подарили в Новом году частичку праздника тем, кто особенно нуждается в исполнении желаний и участии взрослых.