Лишь 12% россиян ведут здоровый образ жизни, а крупнейшие города страны оказались в хвосте списка ЗОЖ-регионов.

Как говорится в исследовании Росстата, среди регионов России первое место по доле приверженцев здорового образа жизни занимает Ингушетия (48,8%), второе и третье — Крым и Адыгея (29,2% и 28,8%). В пятерке также оказались Чувашия и Воронежская область.

Но, несмотря на то, что в Ингушетии ведут здоровый образ жизни и регион занимает первое место в России по продолжительности жизни, в республике хоть и нечасто, но происходят случаи употребления школьниками наркотиков. И чтобы еще в зародыше пресечь подобные случаи, в школах республики проводят различные профилактические мероприятия.

Так, уже подведены итоги второго этапа Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», которая проводилась Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Ингушетии совместно с Министерством здравоохранения и Министерством образования и науки региона.

Цель акции — привлечение граждан и общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков. Кроме того, в ходе акции осуществляется сбор и проверка оперативной информации, а также оказывается квалифицированная помощь по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

В период проведения акции было охвачено более 600 учащихся средних и средних специальных учебных заведений, в том числе организована встреча со студентами ГБОУ «Колледж сервиса и быта» в Назрани, на которую были приглашены представители совета ветеранов МВД, управления по делам молодежи при Минобразования и духовенства республики.

Сотрудники полиции продемонстрировали студентам социальные ролики о вреде и последствиях от потребления наркотиков, а также рассказали об административной и уголовной ответственности за их употребление и сбыт.

Кроме того, в рамках акции были проведены круглые столы и встречи в средних, средних специальных и высших учебных заведениях республики с привлечением СМИ с целью доведения до сведения населения республики актуальности проблемы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В период проведения операции в МВД по Ингушетии поступило 35 сообщений о наркопреступлениях, выявлено 11 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 3 административных правонарушения по статьям 6.8 и 6.9 КоАП РФ, проверено 25 мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи. Количество изъятых полицейскими наркотиков составило: героин — 1,17 г, марихуана — 112,33 г.

Также в ходе межведомственной операции по телефону доверия республиканского психоневрологического и наркологического диспансера поступило 27 вопросов от граждан республики.

P. S. МВД просит граждан сообщать обо всех известных фактах, связанных с распространением наркотических средств, в дежурную часть силового ведомства по номеру телефона 8 (8734) 55-04-51.

Также информацию можно передать по круглосуточным телефонам 02 или по «телефону доверия» МВД по Ингушетии 55-04-99.