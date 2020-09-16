Мероприятие началось со вступительного слова Главы региона Махмуд-Али Калиматова, который изложил свои взгляды на ситуацию в республике, свое видение предстоящих задач, а также озвучил замечания в адрес органов исполнительной власти.

Руководитель субъекта отметил, что прошлый год, как и истекший период нынешнего, были непростыми. Это было время напряженного труда, направленное на решение проблем, связанных с нуждами жителей Ингушетии, улучшением качества их жизни, эти же приоритеты сохраняются и в дальнейшей работе региональных властей.

«Не всё из задуманного удалось осуществить. Свои коррективы в наши планы внесла пандемия коронавируса. Благодаря самоотверженной работе наших медицинских работников и других служб, нам удалось избежать худших вариантов развития событий», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Для достижения первоочередных задач, по мнению Главы региона, необходимо вывести на современный уровень сельскохозяйственное производство, образование и здравоохранение. Он заявил также, что небольшие инновационные предприятия позволят создать конкурентоспособную экономику в регионе, для этого необходимо нарастить привлечение инвестиций. Именно они станут точками роста благодаря способности быстро переориентироваться на новые виды высокотехнологичной продукции, востребованной на российском и мировом рынках.

«Всемерная поддержка должна быть оказана перерабатывающему сектору агропромышленного комплекса. Будучи в основном аграрной республикой, мы обязаны выйти на максимальное обеспечение продуктами питания населения республики и активно продвигать наши бренды за её пределы», — сказал Калиматов.

Таким образом, с развитием производственного комплекса параллельно будет обеспечиваться решение двух других ключевых задач — пополнение бюджета республики и снижение напряжённости на рынке труда. Глава Ингушетии подчеркнул, что в республике наметился тренд на устойчивое движение вперед. В этом, по его словам, есть заслуга регионального правительства, всего аппарата.

«Причины наших недоработок, а они были, я вижу в том, что не в полной мере удалось отладить механизм четкой работы всех звеньев исполнительной власти, есть проблемы с исполнительской дисциплиной», — добавил при этом Махмуд-Али Калиматов.

Одним из главных условий реализации стоящих перед республикой экономических, социальных, политических задач Махмуд-Али Калиматов назвал дальнейшую стабилизацию общественно-политической и криминальной обстановки в республике, согласие в обществе.

Далее мы расскажем об основных планах региона на ближайшие несколько лет.

Экология

Власти Ингушетии планируют до 2024 года построить в регионе 11 комплексов по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов.

«В целях создания инфраструктуры для безопасного обращения с твердыми коммунальными отходами в сельском поселении Верхние Ачалуки запланировано строительство полигона твердых коммунальных отходов, оборудованного комплексами обработки и утилизации отходов. К 2024 году планируется построить 11 объектов по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов», — сказал Калиматов.

По его словам, по нацпроекту «Экология» в республике до конца 2022 года будут ликвидированы все крупные свалки.

«В сфере экологии и природных ресурсов в 2019 году в рамках федерального проекта «Чистая страна» ликвидированы две несанкционированные свалки в сельском поселении Нестеровское и городе Назрани общей площадью 19 гектаров, чем улучшены экологические условия проживания 150 тысяч человек. В 2021-2022 годах предусматривается ликвидация свалки в городе Малгобеке площадью 24 гектара и городе Карабулаке площадью 15 гектаров», — добавил Глава региона.

Также планируется построить новый водозабор стоимостью 7,3 млрд рублей и мощностью до 100 тыс. куб. м воды в сутки на реке Асса для обеспечения бесперебойного водоснабжения.

«Для решения проблем водоснабжения необходимо строительство стратегически важного объекта — водозабора на реке Ассе мощностью до 100 тысяч кубометров в сутки с последующей заменой ветхих разводящих сетей. Ориентировочная стоимость вышеуказанных мероприятий составляет 7,3 млрд рублей. Правительство ведет работу в федеральных органах власти в целях привлечения средств федерального бюджета на решение проблем системы водоснабжения, однако вопрос осложняется по причине значительного объема требуемых средств», — рассказал председатель правительства региона Владимир Сластенин в рамках отчета о результатах деятельности правительства республики.

Он отметил, что к проблемам с водоснабжением приводит рост численности населения и износ разводящих сетей на 66,5%, что приводит к потере воды при транспортировке до 20%.

«В рамках регионального проекта «Чистая вода» в целях улучшения качества подаваемой воды в период до 2024 года планируется предоставление финансовой поддержки из федерального бюджета республике в размере 860 млн рублей. Вместе с тем мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта «Чистая вода», а также строительство и капитальный ремонт отдельных объектов не решают существующих проблем в сфере водоснабжения в республике», — добавил Сластенин.

Ранее, в августе 2019 года, в Ингушетии был открыт водозабор мощностью до 100 тыс. куб. м воды в сутки, который питает четыре сельских поселения Назрановского района. Строительство водозабора велось по линии «Роснефти» в рамках развития водоснабжения в регионе. Всего по линии «Роснефти» планируется строительство 20 скважин и прокладка 111 км водопровода, общая стоимость всей программы порядка 600 млн рублей.

Экономика

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что небольшие инновационные предприятия позволят создать конкурентоспособную экономику в регионе, для этого необходимо нарастить привлечение инвестиций.

«Важнейшая цель, которая стоит перед нами, — это качественное повышение уровня жизни нашего народа. Оно может быть достигнуто только на основе создания конкурентоспособной экономики. Точками роста должны стать небольшие инновационные предприятия, способные быстро переориентироваться на новые виды высокотехнологичной продукции, востребованной на российском и мировом рынках. Необходимо наращивать привлечение инвестиций во все сферы экономики», — сказал он.

С развитием производственного комплекса, по словам Главы, параллельно будет обеспечиваться пополнение бюджета республики и снижение напряжённости на рынке труда.

«Это, конечно, далеко не исчерпывающий перечень стоящих перед нашей республикой экономических, социальных, политических задач. Главными условиями их реализации считаю дальнейшую стабилизацию общественно-политической обстановки в республике, обеспечение единства и сплоченности нашего народа», — сказал Калиматов, добавив, что в 2019 году в республике реализованы мероприятия нацпроектов на 6,1 млрд рублей.

Так, в ближайших планах руководства региона — строительство предприятия по производству обуви, которое планируется на месте завода электродвигателей малой мощности.

«С участием инвесторов планируется обеспечить возобновление работы 11 простаивающих предприятий, построенных в разное время за счет государственных средств. Уже имеется ряд договоренностей. Так, инвестором на базе завода электродвигателей малой мощности планируется организовать производство обуви, чулочно-носочных изделий, полипропиленовых крышек и ручек», — сказал Владимир Сластенин.

По его словам, за последние годы в регионе созданы все условия для комфорта инвесторов.

«Необходимая законодательная база для привлечения инвестиций в республику создана. В прошлом году нами принят закон «Об инвестиционной деятельности в Республике Ингушетия», действует целый ряд нормативно-правовых актов, предусматривающих предоставление инвесторам налоговых и иных преференций», — добавил глава правительства.

Уже в республике есть производственные предприятия, которые, к сожалению, относятся к простаивающим. Это единственная швейная фабрика в республике, Назрановский завод электродвигателей малой мощности, картонажная фабрика, комбинат детского питания и т. д.

Один же из более действенных планов руководства региона — это, конечно, производство и выход из теневой экономики, благодаря чему республика увеличит бюджет. Так, власти Ингушетии планируют обеспечить финансовую самостоятельность региона и сократить дефицит бюджета в размере более 2 млрд рублей за счет развития производственного комплекса и легализации объектов налогообложения.

Владимир Сластенин рассказал, что с 2015 года бюджет республики исполняется с большим объемом кредиторской задолженности, которая достигла 4,9 млрд рублей на 1 января 2020 года. Кроме того, бюджет текущего года также сформирован с дефицитом в размере более 2 млрд рублей. Реальные доходы бюджета не покрывают расходы.

«Здесь у нас два основных направления работы — легализация объектов налогообложения и развитие реального сектора экономики. В целях выявления скрытых источников налогообложения и расширения налоговой базы в ноябре прошлого года совместно с управлением налоговой службы по республике утвержден и реализуется план мероприятий. По итогам 2020 года объем налоговых и неналоговых доходов планируется на уровне 6 млрд рублей с ростом 35,8%. Мы понимаем, что существующие темпы прироста доходов бюджета недостаточны для обеспечения финансовой самостоятельности республики, требуется развитие производственного комплекса», — сказал глава правительства.

В текущем году из-за кредиторской задолженности решениями судов более 70 раз были заблокированы лицевые счета министерств образования и здравоохранения региона, но, несмотря на это, удалось обеспечить выплаты более 10 тыс. работникам данных сфер.

«Содержание вновь вводимых учреждений социальной сферы обходится республике в 4 млрд рублей. К 2025 году в рамках реализации национальных проектов и государственных программ Российской Федерации в республике планируется ввести в эксплуатацию 95 объектов, на содержание которых, по предварительной оценке, потребуется 2,6 млрд рублей. Только благодаря поддержке из федерального бюджета в прошлом году удалось выполнить обязательства по оплате труда работников бюджетной сферы и уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения», — добавил глава правительства.

Премьер-министр сообщил, что общий объем мобилизуемых на территории региона налогов, сборов и страховых взносов по итогам 2019 года составил 9,3 млрд рублей с ростом 22%.

И в завершение темы отметим высокий уровень безработицы в регионе, который в 2020 году поднялся до 30,2% из-за последствий пандемии и теневой занятости.

«Конец 2019 года завершился на уровне 26,4%, сегодня он на уровне 30,2%. Помимо объективных причин, высокий уровень безработицы также обусловлен теневой занятостью. Именно по причине теневой занятости наши предприниматели не смогли в полной мере воспользоваться мерами поддержки, принятыми на федеральном уровне в период распространения ковида», — отметил Владимир Сластенин.

Поясняя вышесказанное, он отметил, что из-за теневого бизнеса субсидии субъектам МСП на сохранение занятости и оплаты труда работников в апреле и мае текущего года получили только 600 предпринимателей на 1 000 сотрудников.

«Полагаю, многие предприниматели сделают необходимые выводы из сложившейся ситуации. Мы со своей стороны, с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации, максимально активизируем работу комиссий по легализации объектов налогообложения. От их работы в немалой степени зависит пополнение бюджета, состояние которого непростое», — добавил Сластенин.

Ранее сообщалось, что самый высокий коэффициент напряженности на рынке труда в России отмечается в Ингушетии: на 1 июля 2019 года он составил 118,4, тогда как средний по России показатель 0,5. Таковы данные Роструда по основным показателям деятельности органов служб занятости на 1 июля 2019 года, опубликованным на официальном сайте ведомства. Также высокие коэффициенты напряженности зафиксированы в Чечне (23,8), Дагестане (18,6), Карачаево-Черкесии (6,1), Республике Тыва (5,2).

Образование

Вопрос односменного режима в республике остается актуальным по сей день, для решения проблемы сегодня необходимо строительство 30 школ. Данный показатель планируется достигнуть до 2025 года для перехода всех общеобразовательных учреждений региона на односменный режим.

«В связи с ежегодным увеличением на 4-5 тыс. человек количества учащихся даже с учетом запланированных к строительству школ, по прогнозу, к 2025 году дефицит посадочных мест составит около 22 тыс. Для ликвидации дефицита ученических мест и перевода общеобразовательных организаций на односменный режим обучения необходимо дополнительное строительство на период до 2025 года 30 школ по 720 ученических мест», — сказал глава правительства.

По его словам, для ликвидации очередности в детские сады, необходимо строительство 20 новых дошкольных образовательных учреждений.

«Численность детей, поставленных на учет для предоставления места в дошкольных образовательных организациях, составляет 12 тыс. человек. С учетом положительной демографической ситуации в дошкольном образовании необходимо создать еще свыше 4 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет, это 20 детских садов», — добавил Сластенин.

По информации регионального Минобрнауки, в текущем году к приему детей готово более 80 детских садов. До конца года власти региона намерены открыть еще 12 типовых дошкольных учреждений на 220 мест, что позволит сократить очередность в дошкольные учреждения на 2,6 тыс. мест.

В регионе функционирует 129 школ, в 74 организациях обучение проводится в две смены, в 55 — в одну. Дефицит посадочных мест в общеобразовательных организациях составляет 28 тыс.

Спорт

Власти Ингушетии намерены построить с 2022 года по 2024 год 14 физкультурно-оздоровительных комплексов. Объекты будут возведены в рамках нацпроекта «Демография».

«В целях развития спортивной инфраструктуры с 2022 по 2024 год в рамках нацпроекта на территории республики запланировано строительство 14 физкультурно-оздоровительных комплексов в сельских поселениях Сурхахи, Экажево, Барсуки, Гази-юрт, Инарки, Алкун, Алхасты, Новый Редант, Кантышево, Нижние Ачалуки, городах Карабулаке, Сунже, Назрани, Магасе, а также 50 многофункциональных спортивных площадок. Также необходимо обеспечить развитие игровых видов спорта в сельской местности путем строительства игровых площадок шаговой доступности, площадок для занятий воркаутом», — сказал Сластенин.

По его словам, на данный момент в регионе систематически спортом занимаются только около 100 тыс. человек.

«Всего на реализацию мероприятий регионального проекта в сфере физической культуры и спорта до 2024 года предполагается финансирование в размере свыше 3 млрд рублей. Одной из целей национальной программы в сфере демографического развития является увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2024 году до 55%. Вместе с тем в настоящее время доля населения республики, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет всего 21,6%, или 96 тысяч человек», — добавил премьер.

Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Туризм

В регионе считают необходимым упростить процедуру допуска иностранных туристов к пограничным зонам, где располагаются значимые туристические объекты.

«К факторам, сдерживающим развитие туризма, необходимо отнести и необходимость получения иностранными туристами дополнительного разрешения, срок рассмотрения которого составляет более 30 рабочих дней. Было бы целесообразно инициировать единый пропуск на территории СКФО для посещения туристских объектов, расположенных в пределах пограничных зон, максимально сократить сроки выдачи пропусков для иностранных граждан, приезжающих с туристическими целями, и рассмотреть возможность выдачи одноразового пропуска при въезде в пограничную зону со сроком на один день», — сказал Сластенин.

По его словам, туристической поток в Ингушетию за пять лет вырос более чем в 4 раза и в 2019 году составил 130 тысяч. Однако его доля в валовом региональном продукте составляет всего около 1%.

«Увеличение туристического потока требует дальнейшего развития туристической инфраструктуры и главным образом всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архми», где инвестором за счет собственных средств введен в эксплуатацию ряд объектов спортивной и развлекательной инфраструктуры.

Вместе с тем проект создания курорта «Армхи» предусматривал участие средств федерального бюджета. Данный вопрос остается до настоящего времени нерешенным, работа в этом направлении является ключевой задачей правительства в сфере развития туризма», — добавил глава правительства.

Он также сообщил, что в 2019 году для развития туристической инфраструктуры дополнительно открыт медицинский центр санаторно-курортного направления «Синай», а также проведена работа по техническому перевооружению канатной дороги.

Нацпроекты

В 2019 году в рамках нацпроекта в Ингушетии благоустроены 47 общественных территорий в 9 муниципальных образованиях. Общий объем финансирования проекта составляет 147,497 млн рублей.

Создание современных и комфортных условий в городах и селах страны — одна из задач нацпроекта «Жилье и городская среда», в который входит проект «Формирование комфортной городской среды». В его рамках запланирована ежегодная реализация комплекса мероприятий по формированию современной комфортной городской среды.

«В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в муниципальных образованиях завершено благоустройство 47 общественных территорий, в текущем году будет благоустроено еще 43 общественные территории. Всего до 2024 года подлежит благоустройству 190 территорий», — сказал премьер-министр.

Отметим, что подведение итогов 2019 года и обсуждение задач на текущий год планировались по сложившейся традиции в апреле, но пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы, затронув все отрасли экономики и социальной сферы, жизнь каждого отдельного человека.