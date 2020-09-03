По результатам республиканского конкурса заслуженную победу праздновала гимназия № 1 г. Назрани, второе место заняла школа № 3 с. п. Кантышево, а замкнула тройку лидеров назрановская школа № 6. Лучшей сельской общеобразовательной организацией стала школа № 2 с. п. Барсуки.

Всех победителей и призеров наградили дипломами соответствующих степеней и ценными призами (ноутбуки и денежные премии).

Открывая торжественную церемонию чествования победителей конкурса, президент Федерации шахмат республики Муса Плиев поблагодарил всех участников конкурса и рассказал об успехах развития шахмат в регионе, о важности обучения детей шахматам с раннего возраста.

«Развитие шахматного спорта в общеобразовательных организациях Ингушетии является одним из приоритетных в системе образования республики. Польза такого образования бесспорна — шахматы развивают стратегическое мышление, память, логику и в целом интеллект», — цитирует Мусу Плиева пресс-служба Минобрнауки региона.

По словам главного специалиста отдела национального образования Минобрнауки республики Рамзана Гойгова, реализация масштабного проекта «Шахматный всеобуч в Ингушетии» позволила внедрить в школах республики обязательные шахматные уроки во вторых классах и факультативное обучение игре в шахматы со второго по восьмой классы. Введение обязательных шахматных уроков и шахматных секций при современном состоянии школьного образования — задача необычайно сложная.

«Нам общими усилиями удалось решить данную задачу. Конечно, это стало возможным при поддержке Международного школьного шахматного союза и лично президента союза Александра Костьева, Фонда Елены и Геннадия Тимченко, гроссмейстера Эрнесто Инаркиева и в последующем президента Федерации шахмат республики Мусы Плиева. Что является, на мой взгляд, крупным и несомненным достижением в развитии школьного образования региона», — сказал Рамзан Гойгов.

Как сообщили газете «Ингушетия» в образовательном ведомстве республики, в этом учебном году на конкурс было подано 27 заявок, до финиша дошли 23 школы. Пандемия коронавируса внесла определенные коррективы в запланированные мероприятия — пришлось отменить итоговое соревнование среди школьников. Члены комиссии оценивали проведенную школами работу по развитию и популяризации шахмат в течение учебного года.

Конкурс среди школ региона проходит уже четвертый год в рамках Всероссийского проекта «Шахматы в школах», реализуемого в республике в соответствии с поручением Главы Республики Ингушетия от 1 декабря 2016 года. С каждым годом число маленьких любителей шахматных баталий становится все больше. Организаторами данного конкурса являлись Российская шахматная федерация, Федерация шахмат Республики Ингушетия и Министерство образования и науки Республики Ингушетия при финансовой поддержке Фонда Елены и Геннадия Тимченко.