Отличающаяся по вкусу родниковая вода и после того, как воду провели в каждый дом сельчанина, продолжала пользоваться здесь спросом. Даже из других населенных пунктов приезжали, чтобы набрать воды из этих природных источников.

Сегодня все четыре родника благоустраиваются благодаря федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Местные власти давно планировали сделать родники более удобными для пользования, но собственных средств на реализацию этих планов не хватало. На помощь пришла федеральная программа, в которой было предусмотрено софинансирование.

Очень часто родники становились местом общения людей, которые приходили сюда за водой. Пока емкости набирались, они обменивались новостями, обсуждали события. Для полезного времяпрепровождения и отдыха здесь теперь установили скамейки. А сверху родники закрыли круглым навесом, чтобы даже ненастная погода не могла этому помешать.

Бембулат Мальсагов — старожил села. Больше полувека проживает он в Яндаре. Говорит, что рад наблюдать за тем, как благоустраивается и преображается село.

— Хочется искренне, от души поблагодарить тех, кто благоустраивает эти родники. После возвращения из ссылки в селе не было водопроводной воды. Наши матери носили отсюда воду в ведрах на коромысле, преодолевая большие расстояния. Если сравнивать с прежними временами, то сейчас мы живем в очень комфортных условиях, и это надо ценить, — говорит он.

Глава администрации с. п. Яндаре Исмаил Падиев рассказывает о ходе работ по благоустройству родников:

— На этом роднике, в центре села, лестницу уже забетонировали, сейчас осталась только укладка камня и брусчатки на прилегающей территории. Здесь же недалеко будет сделана детская игровая площадка, оборудование для нее мы уже закупили, территорию определили. Не сегодня-завтра бригада начнет работать — фундаментом вокруг оградят это место, плитку уложат. Недели через две там тоже, думаю, закончим все работы.

Каким будет родник в центре села после завершения работ, можно увидеть уже сегодня. Такой же благоустроенный родник есть недалеко. Над ним устроен круглый навес с фигурной крышей, установлены лавочки, где люди могут посидеть, пока их емкости наполняются водой. Всего в Яндаре благоустроят 4 родника, два из них уже готовы. На оставшихся двух нужно завершить работы по отделке камнем.

— Бетонные работы там завершены, осталось только облицевать камнем. Скорее всего на этой неделе будут завершены работы и на этих двух объектах. На одном из родников сооружена ингушская башня. Это заняло чуть больше времени, но зато красиво, — говорит глава сельской администрации.

Следует отметить, что благодаря федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в Яндаре появились ранее фельдшерско-акушерский пункт, стадион, обновлены водо- и газопроводы. У местной администрации есть и другие планы.