«Работа по несданным в установленные сроки, проблемным объектам уже ведется, перенос сроков во многом обусловлен некачественной реализацией и несоответствием установленным нормам после ряда проверок. Таких зданий в республике пять, под пристальным наблюдением находится ряд строительных площадок в зоне риска», — сказал собеседник издания.

Он заверил, что выплаты подрядным организациям будут осуществлены только после тщательного анализа качества и подтверждения, что их строения отвечают всем требованиям и стандартам.

По его словам, все эти проблемы и пути их решения подробно обсуждались на совещании у Главы республики Махмуда-Али Калиматова с кабинетом министров по итогам Послания Президента России Федеральному собранию.

Руководитель региона поручил правительству провести анализ всех действующих государственных (ведомственных) программ на предмет включения в них дополнительных мер поддержки с учтом предложений, отраженных в послании главы российского государства.

В частности, Калиматов указал на необходимость совместно с главами муниципалитетов принять все возможные меры по завершению мероприятий, необходимых для ввода в эксплуатацию детских дошкольных, средних образовательных и медучреждений, предусмотренных нацпроектами.

Он акцентировал внимание на «социальной» части послания. По его словам, именно социальные вопросы, затронутые главой государства, являются магистральными для всех регионов страны, в особенности для Ингушетии. Во исполнение пунктов послания на федеральном уровне уже подготовлены проекты поручений по тем вопросам, которые касаются органов исполнительной власти.

«Владимир Владимирович вывел на первый план тему демографии, а она напрямую связана с другими «болезненными» для нас направлениями. Отсюда вытекают все актуальные социальные вопросы в стране, пробелы в этой сфере ведут к кризису во всех аспектах. Цепочка берет начало от момента рождения ребенка, затрагивая здравоохранение, перетекает в плоскость системы образования — во все ячейки социальной инфраструктуры, экологии, экономики, призывая нас улучшать все показатели, чтобы повысить рождаемость и качество жизни», — подчеркнул Калиматов.

Он сказал, что Путин отметил необходимость обеспечения бесплатным горячим питанием и пересмотра системы продовольственного снабжения в школах. Участники совещания подчеркнули, что качество общепита в дошкольных и средних образовательных учреждениях республики вызывает множество нареканий.

Руководитель субъекта распорядился проработать организацию комбината школьного питания. Планируется создать пилотный проект, изучить на его примере способы реализации данной инициативы, а в дальнейшем открыть специализированные пункты по районам и городам республики. Это обеспечит подконтрольное качество питания с соблюдением всех норм ГОСТа, а также — дополнительные рабочие места.

«Каждый из вас должен воспринимать слова Президента на свой счет. Послание направлено на здоровье нации, на улучшение качества жизни, а для этого нужно, чтобы каждый чиновник, врач, учитель в школе, водитель автобуса, каждый житель был заинтересован в работе. В особенности речь идет о главах муниципалитетов, начальниках в министерствах и ведомствах субъекта», — добавил Глава Ингушетии.

Напомним, в декабре прошлого года Калиматов перенес на неопределенный срок торжественное открытие новой школы в Магасе до устранения выявленных им нарушений.

Осматривая подвалы, руководитель субъекта отметил отсутствие необходимого воздухообмена, что указывает на плохую работу вентиляции. Замечания также были сделаны из-за неправильной установки входных дверей в хозяйственные помещения, противоречащей нормам пожарной безопасности.

Также были выявлены нарушения правил электромонтажа, дефекты в герметизации стыков элементов на входных лестницах, а также недоработка в соединениях композитных листов внешнего здания. Кроме того, нарекания вызвала система водоотведения и неправильный монтаж желобов, что в итоге привело к частичному протеканию.

Глава республики напомнил, что власти региона намерены вносить в черный список подрядные организации, которые некачественно и с нарушением сроков строят социально значимые объекты в регионе. Он подчеркнул, что при наличии недостатков в строительных работах власти Ингушетии не позволят сдать ни один объект в эксплуатацию.