Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе местной администрации, в церемонии приняли участие мэр города Муса Галаев, председатель городского совета Усман Евлоев, депутаты, представители муниципальных учреждений и предприятий города, юнармейцы и почетные граждане Малгобека. Они поздравили горожан с этим важным событием, пожелали им мира, процветания и благополучия.

Собравшиеся подчеркнули значимость этой даты для истории героического города и отметили, что малгобекчане не должны забывать о подвиге тех, кому пришлось с оружием в руках бороться за родную землю.

После минуты молчания все присутствующие, отдавая дань памяти погибшим героям войны, возложили венки и цветы к памятнику павшим в боях за Малгобек.

Напомним, что эта победа была достигнута высокой ценой. Примеров героизма было немало. За все время с начала сентября 1942 года Малгобек 14 раз переходил из рук в руки. Именно там захлебнулось наступление фашистских войск на юг, к грозненской и бакинской нефти.

«Осознавая важность нефти и хлеба для победы, немцы двинули в наступление свои отборные части. 1 сентября 1942 года немецкий генерал Клейст бросил на Терский рубеж: дивизию СС «Викинг», танковые дивизии. Но встретили смерть. Такого сопротивления немцы здесь не ожидали. Здесь сражались 317-я стрелковая дивизия, 337 стрелковая дивизия, 89-я стрелковая Армянская Таманская орденов Красного знамени, Кутузова II степени, ордена Красной звезды дивизия», — сказал в интервью газете «Ингушетия» представитель мемориального комплекса.

Как отметил собеседник издания, 20 сентября 1942 года газета «Правда» писала: «В предгорьях Кавказа идут невиданные по своим масштабам ожесточенные бои. Над Советской Родиной нависла серьезная опасность. Враг захватил важные районы нашей страны. Он хочет лишить нас хлеба, нефти. Он поставил перед собой задачу — отрезать от нашей страны Советский юг».

«...Здесь, — отмечала «Красная звезда» в своей передовице от 26 сентября 1942 года, — завязался важный узел событий второго года Отечественной войны. От исхода боев на юге зависит судьба Отечества. На защитниках Советского юга лежит сейчас важнейшая ответственность за исход летней кампании 1942 года, за судьбу Советского государства. Их ответственность можно сравнить лишь с ответственностью защитников Москвы 1941 года...»

После освобождения Малгобекской земли от фашистско-немецких захватчиков разрушенные город и нефтяные промыслы быстрыми темпами восстанавливались. Меньше чем через месяц из старых скважин стали добывать нефть. А в начале мая 1943 года уже вступили в строй действующие первые скважины. Восстановленное нефтяное хозяйство в кратчайшие сроки начало работать в полную мощь.

Подвиг народов Северного Кавказа и воинов советской армии в ходе Малгобекской оборонительной операции окончательно сорвал план порабощения Кавказа под кодовым названием «Эдельвейс», не позволил врагу осуществить переброску сил под Сталинград, что явилось одним из условий последующего полного разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Защищали Малгобек известные в литературных кругах страны поэты Лев Цирульников и Михаил Владимов, талантливый режиссер и актер Владимир Этуш.

Эти дни навсегда вошли в историю нашего города. Малгобекская оборонительная операция является важной вехой в истории Великой Отечественной войны.

По данным Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова, сейчас в России в живых осталось пять участников тех событий, один из них проживает в самой Ингушетии. Эксперты отмечают, что значение битвы за Малгобек до последнего времени не получило должной оценки.

«Малгобекская оборонительная операция занимает особое место среди событий Великой Отечественной войны. В августе 1942 года на подступах к городу развернулась самая ожесточенная битва, от исхода которой во многом зависел исход войны в целом. Малгобекские события окончательно подорвали план захвата Кавказа под кодовым название «Эдельвейс». В течение четырех месяцев здесь шли ожесточенные бои. Город много раз переходил из рук в руки. Вместе с военными родной город защищали тысячи ополченцев», — отметил сотрудник музея.

По словам собеседника издания, если Ростов гитлеровцы называли «воротами» Северного Кавказа, то Малгобек был своего рода ключом к нефтяным недрам. После занятия города командование немецких войск планировало захватить Грозный и далее двинуться в Баку. Для этого на Кавказ было переброшено много военной техники и живой силы. После четырех месяцев ожесточенных боев, 3 января 1943 года Малгобекская оборонительная операция закончилась поражением гитлеровских войск. В боях за город погибли 120 тыс. советских солдат.

Указом Президента России в октябре 2007 года Малгобек был удостоен почетного звания «Город воинской славы». История знает много событий, в которых ингушский народ достойно отличился, защищая свою Родину. Но особенно героически проявили себя малгобекчане, которые с первых дней начала Великой Отечественной войны ушли на фронт, а оставшиеся жители — труженики тыла круглосуточно работали, добывая нефть, очень нужную для обороны страны.