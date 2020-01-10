С приветственным словом по случаю праздника перед подчиненными и гостями мероприятия выступил врио начальника Управления Росгвардии по Республике Ингушетия полковник полиции Александр Нечипуренко. Оратор отметил высокую компетентность, верность служебному долгу и профессионализм бойцов отряда. Кроме того, он наградил наиболее отличившихся сотрудников ценными подарками и благодарностями.

— Пройдя через сложные этапы формирования и становления, личный состав ингушского специального отряда быстрого реагирования сумел на деле доказать, что способен действовать решительно и эффективно в различных ситуациях, — отметил в своей речи Нечипуренко. — К сожалению, в этом коротком в историческом измерении времени не обошлось без потерь. Однако мы всегда помним и не забываем своих героев. Особых слов благодарности и признательности заслуживают ветераны СОБР за их высокий профессионализм, наставничество, добросовестную и безупречную работу.

Собравшиеся почтили минутой молчания память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей (за время существования отряда в противостоянии с преступниками погибло шесть офицеров спецподразделения).

Стоит напомнить, что история создания специального отряда быстрого реагирования Управления Росгвардии по Республике Ингушетия непосредственно связана с образованием самого молодого субъекта Федерации и берет свое начало с 1 января 1993 года. Именно тогда приказом МВД России «о дополнительных мерах по усилению борьбы с вооруженными организованными группами» в ингушской милиции был создан специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) УБОП криминальной милиции при МВД республики.

За годы службы бойцы СОБРа во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами задействовались для обеспечения силового сопровождения при проведении неотложных оперативных, следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Сотрудники отряда участвовали в пресечении преступлений, связанных с противодействием и ликвидацией незаконных вооруженных формирований и преступных групп, освобождением заложников и другими задачами. Обеспечивали в установленном порядке личную охрану защищаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации лиц.