В церемонии открытия приняли участие директор Почты России макрорегиона Северный Кавказ Сергей Муратов, советник Главы Ингушетии Владимир Сластенин и первый заместитель председателя правительства республики Михаил Илезов.

По информации пресс-службы почтового ведомства региона, новые здания почты в Алхасты и Гази-Юрте не только качественно изменят уровень почтового обслуживания жителей поселков, но и существенно улучшат условия труда коллективов отделений. Помещения полностью соответствуют требованиям программы «Доступная среда».

Численность населения в зоне обслуживания — 7600 человек. Они могут получить полный комплекс почтовых и коммерческих услуг, включая доставку почтовых отправлений, пенсий и пособий, подписку на периодические печатные издания. Клиентам отделения также доступны все ключевые финансовые услуги — от страхования жизни и имущества до осуществления переводов по России и за рубеж. На территории отделения ведется розничная торговля востребованными у потребителей товарами.

«В Ингушетии буквально за пять лет почта преобразилась, и сегодня я рад открывать новые почтовые отделения. В прошлом году по поручению Главы республики мы заложили камень сразу в нескольких поселках, чтобы сегодня жители пользовались услугами почты в новых зданиях, где всё сделано для их удобства. Мы хотим, чтобы молодежь приходила на почту и несла на радость старейшинам хорошую весточку, а наши сотрудники работали в комфортных условиях», — сказал на открытии Сергей Муратов.

«Открытие новых отделений почтовой связи — это праздник для жителей нашей республики. Почта становится новой, красивой и продолжает оставаться востребованной. Кроме того, создаются новые рабочие места, что очень важно для населения», — отметил Михаил Илезов, первый заместитель председателя правительства Республики Ингушетия.