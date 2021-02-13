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Наша память и боль

В Ингушетии открылась выставка ко Дню вывода войск из Афганистана

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В музее краеведения имени Тугана Мальсагова в Назрани проходит фотовыставка «Афганистан — наша память и боль», посвященная 32-й годовщине со дня вывода советских войск из этой республики, сообщил газете «Ингушетия» представитель учреждения.

«Война в Афганистане длилась более 10 лет, с декабря 1979 по февраль 1989 год. Уже прошло много лет, как она закончилась, но забыть этого невозможно. Гибли молодые ребята в афганских горах, где жара и зной. До 1,5 миллиона мирных жителей было убито, миллионы афганцев бежали из страны, в основном в Пакистан и Иран», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что афганская война самая длительная в истории Советского Союза, осталась в сердцах незаживающим ожогом памяти. Не извлеченные осколки, не долеченные раны, не вернувшиеся друзья, останутся, пока ходит по земле поколение, вынесшее и выстрадавшее эту войну.

Советские воины, выполняя приказ, проявили себя, как мужественные защитники интересов мира и дружбы, взаимопомощи. Они показали себя беззаветно преданными сынами родного Отечества.

«Афганистан — это наша боль, это наши слезы, наша гордость, наша слава и вечная память. По официальным данным, в этой необъявленной войне погибло около 14 тыс. советских солдат, ранены 35 тыс., пропали без вести или попали в плен более 300 человек. В фондах музея хранятся материалы более чем 80-ти участников боевых действий в Афганистане. Многие материалы, из которых стали основой выставки. Каждая фотография имеет свою историю и судьбу. Память об этой войне хранят не только фотографии, но и многочисленные грамоты, ордена, документы, личные вещи солдат, военная форма, военные трофеи, а главное письма. Они были адресованы матерям, женам, детям, которые всегда поддерживали их, несмотря на расстояние», — рассказал нашему изданию представитель краеведческого музея.

По его словам, честно и мужественно выполняли свой воинский долг на афганской земле и наши земляки. Всего ингушей участников войны в Афганистане около 300 человек. Общее количество награжденных орденами и медалями СССР — 200 тыс. человек.
Из них 76 чел. стали героями Советского Союза, в том числе Герой Советского Союза, первый Президент Ингушетии Аушев Руслан Султанович.

Когда закончилась война, солдаты, сержанты, офицеры с чувством исполненного долга вернулись на родную землю. С огромной радостью встречали их. Они сумели преодолеть физические и духовные травмы и, опираясь на свою солидарность и взаимную поддержку, крепко стоят на ногах и в гражданской жизни стали настоящими мужчинами — сильными, надежными, мудрыми.

Молодое поколение должно знать свою историю, в цифрах, фактах и рассказах очевидцев.

Напомним, ежегодно 15 февраля воины-афганцы традиционно отмечают день вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан, куда они были направлены советским правительством для выполнения интернационального долга.

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