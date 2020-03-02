Заявку об участии в конкурсе город Сунжа подал еще в январе. Согласно представленному проекту, на территории главного места отдыха горожан планируется построить ресторан, амфитеатр, лодочную станцию, домики для барбекю, пляжные террасы, фонтаны и многое другое. Дизайн-проект разработан при участии группы «Ярус», в которую входят члены Союза архитекторов, IT-менеджеры.

Образ современного парка Сунжи формирует легенда о лебеде из кавказского эпоса. В концепцию проекта вошли элементы нартского эпоса, являющегося духовной культурой народов Кавказа. Совмещая историю кавказских племён с местными сказаниями, сформировалась идеология, которая вошла в основу композиции, архетипов и смыслового наполнения территории. Лейтмотивом благоустройства территории является создание кольцевого прогулочного маршрута вокруг пруда.

Также в Малгобеке запустили рейтинговое голосование для отбора общественных территорий, которые будут благоустроены в первоочередном порядке в 2020 и в 2021 годах в рамках программы «Формирование современной городской среды».

В перечень голосования вошли десять территорий, шесть из которых благоустроят уже в текущем году. В частности в перечень вошли улицы Гоголя, Базоркина, Гарданова, Этуша, Мира, Восточная, Интернациональная, Спокойная, Заветы Ильича и 27-го Партсъезда. Проголосовать за общественную территорию можно на официальном сайте администрации Малгобека.

В 2020 году для участия в конкурсе в Минстрой России поступило 300 заявок, 286 из которых прошли техническую экспертизу и были допущены к участию. По итогам заседания межведомственной рабочей группы по проведению третьего Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях был сформирован и направлен список из 155 проектов-финалистов на утверждение федеральной комиссии конкурса.

В числе трендов, которые отметили эксперты при оценке проектов 2020 года — рост качества архитектурных решений, высокая ориентированность на сохранение природной среды и историко-градостроительного облика, взаимосвязь с объектами культурного наследия, а также возросшая роль участия граждан при разработке проектов и привлечение инвестиций в реализацию проекта.

«Конкурс подтверждает свою значимость в том числе, как эффективная образовательная площадка для региональных и муниципальных команд. Если в первые годы проведения конкурса победители значительно опережали основную массу проектов, то сейчас средний уровень проработки конкурсных материалов очень подрос. Экспертам в действительности приходилось делать непростой выбор, максимально погружаясь в детали и изучение каждого представленного проекта», — отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров.

Финала конкурса пройдет в рамках второго Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений», где будут рассмотрены итоги конкурса 2020 года, вовлечение граждан в преображение городской среды, влияние архитектуры на здоровье горожан, использование данных для планирования городской среды, редевелопмент территорий и другие вопросы развития комфортной городской среды.

На сайте Минстроя России и сайте конкурса konkurs. gorodsreda. ru будет организована прямая трансляция церемонии подведения итогов и награждения победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Напомним, что в рамках ежегодного послания Федеральному собранию Российской Федерации Президент России Владимир Путин объявил о том, что даст правительству поручение выделить большие объемы финансовых средств на реализацию данной программы. Эти средства направлены в 72 высокодотационных региона страны, в том числе и в Ингушетию, на софинансирование региональных и муниципальных программ формирования современной городской среды.

При этом именно наличие собственной региональной программы, включающей правила предоставления и распределения средств муниципалитетам, в том числе, исходя из уровня их бюджетной обеспеченности и численности населения, проживающего в них, станет определяющим условием получения регионом федеральной субсидии.

Только из федерального бюджета на эту работу было выделено 25 млрд рублей, а вместе с софинансированием региональных бюджетов сумма составила порядка 42 млрд рублей.

В регионах страны высоко оценили результаты начавшейся работы, и многие руководители выражали опасения, что из-за экономического кризиса проект может быть свернут. Однако, согласно поручению Президента России Владимира Путина, в течение следующих пяти лет, то есть до 2022 г., эта программа продолжит свою работу.

Как рассказала «Ингушетии» член регионального штаба ОНФ, спикер данного проекта в Ингушетии журналистка Зарема Оздоева, осуществление проектов подразумевает широкое общественное участие.

«Во всех регионах созданы общественные комиссии, которые контролируют программу, согласовывают отчеты и т. д. Работу этих комиссий сделали открытой: публикуются видеозаписи всех дискуссий по поводу конкретных работ, равно как и повседневной работы комиссии. Главы муниципалитетов обязаны выстроить соответствующую работу с активистами, общественными организациями и собственниками жилья. Мне кажется, что это очень успешный проект. Прежде всего, потому, что в его осуществлении участвуют сами жители дворов, в каждом конкретном дворе они проводят собрания и решают сами, что бы они хотели изменить на территории своего двора», — сказала Оздоева.

Отметим, что в 2019 году общий объем финансирования нацпроекта «Жилье и городская среда» составил 147,497 млн рублей. В этой связи в республике в установленные сроки была актуализирована республиканская программа, заключены все необходимые соглашения и проведены рейтинговые голосования по отбору общественных территорий. Общий объем средств, освоенных муниципальными образованиями на конец третьего квартала текущего года, составил 72,8% — 107,291 млн рублей.