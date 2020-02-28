Платежи

К крайним мерам прибегают не сразу

В Ингушетии объявлен месячник по сбору платежей за потребленную электроэнергию

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С целью привлечь внимание к проблеме тотального злоупотребления со стороны отдельных категорий потребителей, накопивших многотысячные долги за электроэнергию, повысить платежную дисциплину, сформировать понимание зависимости между ростом дебиторской задолженности и объемами модернизации объектов сетевого хозяйства филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» объявил о старте масштабных рейдовых мероприятий в Назрановском районе.

Уже сегодня рабочие группы энергокомпании посетили домовладения злостных должников в сельских поселениях Кантышево, Экажево, Плиево и Сурхахи.

«Общая сумма долга за электроэнергию по состоянию на 31 января 2020 г. составила 3,9 млрд рублей. Основная часть — 1,9 млрд рублей — приходится на население республики, — рассказал директор отделения «Энергосбыт» Батыр Булгучев. — Проблема платежной дисциплины уже давно является стратегическим вопросом развития регионов. И мы твердо намерены добиваться возврата всех без исключения долгов. Почему первым в списке идет Назрановский район? Муниципалитет демонстрирует один из самых низких расчетов с предприятием — 34,8% по итогам 2019 года. Это 56,9 млн рублей при необходимых 163,5 млн рублей».

Помимо взыскания задолженности за потребленный ресурс, в задачи специалистов входит контрольный съем показаний приборов учета, проверка целостности пломб госповерителя, наличия договоров на технологическое присоединение, «скрытой» проводки и «набросов» на линии электропередачи, контроль над исполнением ранее вынесенных предписаний и разъяснительная работа.

Уклоняющимся от оплаты потребителям энергетики будут ограничивать поставку ресурса.

«Мы верим в силу доброго слова и убеждения, поэтому к крайним мерам прибегаем не сразу. Каждому абоненту, пусть и в ущерб времени, подробно разъясняем меры ответственности за несвоевременное внесение платежей, предлагаем различные варианты решения проблемы. Если на контакт с нами отказываются идти, и мы видим, что проблема не в финансовой составляющей, а в «мнимых принципиальных соображениях» — отключаем. Мы не можем ставить под угрозу надежность электроснабжения республики и качество поставляемой электроэнергии в угоду чьей-то жадности», — отмечает Батыр Булгучев.

Усиленные рейды в Назрановском районе продолжатся весь март и станут практически ежедневными. В контрольных мероприятиях энергетиков примут участие представители администраций населенных пунктов, общественного совета и участковой службы.

Ингушский филиал «Россети Северный Кавказ» напоминает жителям республики о важности своевременной и полной оплаты потребленной электроэнергии — до десятого числа месяца, следующего за расчетным. Заплатить по счету можно в центрах обслуживания клиентов компании, любых других действующих пунктах приема платежей, а также безналичным путем, в том числе с использованием системы «Сбербанк онлайн» и сервиса «Личный кабинет» — www. gp-lc. ru.

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