«С 1 по 5 июня 2020 года в регионе проходит Всероссийская акция «Мои безопасные каникулы» в онлайн-формате. В социальных сетях Главного управления МЧС для детей и их родителей расскажут о правилах безопасности жизнедеятельности и действиях в различных экстремальных ситуациях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ежегодно представители Главного управления МЧС России по Ингушетия проводят различные мероприятия для детей: уроки безопасности, игры, викторины, различные состязания, экскурсии в пожарно-спасательные части.

«Сейчас из-за сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки контактная профилактическая работа приостановлена. Сотрудники МЧС осуществляют профилактические занятия дистанционно», — добавили в пресс-службе.

Так, сегодня представители чрезвычайного ведомства провели онлайн-урок безопасности. В прямом эфире специалисты отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления совместно со спасателями рассказали детям о том, как летом вести себя на воде и как избежать опасности. Основная цель таких онлайн-занятий — формирование у детей культуры безопасного поведения на воде.

Спасатели рассказали ребятам об опасностях, которые подстерегают у воды, разъяснили основные правила отдыха вблизи водоемов, говорили о том, для чего и как используются спасательные средства.

«Наступило лето, а значит, у школьников появилось масса свободного времени. Его нужно провести с пользой, а главное — не попасть в беду. Ведь нередко в каникулы многие дети предоставлены сами себе. Родители всегда должны знать, с кем и где проводит время их ребёнок, чем занимается. Необходимо всегда быть на связи, избегать опасностей. А задача сотрудников МЧС — создать предпосылки для минимизации рисков возникновения происшествий с детьми», — комментирует сотрудник ведомства Адам Темирханов.

Спасатели призвали детей не пренебрегать правилами безопасности на воде.

В целях эффективного доведения до населения мер безопасности на водоемах на онлайн-уроках присутствовала съемочная группа телевидения.