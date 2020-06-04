«Мои безопасные каникулы» в онлайн-формате
В Ингушетии обучают детей правилам безопасности на водоемах
В рамках Международного дня защиты детей МЧС России по Ингушетии проводит комплекс мероприятий в онлайн-формате, направленных на профилактику безопасности подрастающего поколения в период летних каникул, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.
«С 1 по 5 июня 2020 года в регионе проходит Всероссийская акция «Мои безопасные каникулы» в онлайн-формате. В социальных сетях Главного управления МЧС для детей и их родителей расскажут о правилах безопасности жизнедеятельности и действиях в различных экстремальных ситуациях», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ежегодно представители Главного управления МЧС России по Ингушетия проводят различные мероприятия для детей: уроки безопасности, игры, викторины, различные состязания, экскурсии в пожарно-спасательные части.
«Сейчас из-за сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки контактная профилактическая работа приостановлена. Сотрудники МЧС осуществляют профилактические занятия дистанционно», — добавили в пресс-службе.
Так, сегодня представители чрезвычайного ведомства провели онлайн-урок безопасности. В прямом эфире специалисты отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления совместно со спасателями рассказали детям о том, как летом вести себя на воде и как избежать опасности. Основная цель таких онлайн-занятий — формирование у детей культуры безопасного поведения на воде.
Спасатели рассказали ребятам об опасностях, которые подстерегают у воды, разъяснили основные правила отдыха вблизи водоемов, говорили о том, для чего и как используются спасательные средства.
«Наступило лето, а значит, у школьников появилось масса свободного времени. Его нужно провести с пользой, а главное — не попасть в беду. Ведь нередко в каникулы многие дети предоставлены сами себе. Родители всегда должны знать, с кем и где проводит время их ребёнок, чем занимается. Необходимо всегда быть на связи, избегать опасностей. А задача сотрудников МЧС — создать предпосылки для минимизации рисков возникновения происшествий с детьми», — комментирует сотрудник ведомства Адам Темирханов.
Спасатели призвали детей не пренебрегать правилами безопасности на воде.
В целях эффективного доведения до населения мер безопасности на водоемах на онлайн-уроках присутствовала съемочная группа телевидения.