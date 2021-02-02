На повестке стоял вопрос выполнения в субъектах Российской Федерации производителями и поставщиками, организациями торговли соглашений о принятии мер по снижению и поддержанию цен на сахар-песок белый российского производства и масло подсолнечное.

На территории Республики Ингушетия функционирует федеральная торговая сеть «Магнит», которая присоединилась к соглашениям, заключенным Минпромторгом России и Минсельхозом России с хозяйствующими субъектами на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2020 г. № 2094. Иные хозяйствующие субъекты, заключившие соглашения, на территории региона отсутствуют.

Министерством промышленности и цифрового развития Ингушетии, отметила пресс-служба ведомства, совместно с Минсельхозом республики было проведено совещание с руководителями рынков и представителями органов муниципальной власти по вопросу недопустимости повышения цен на территории региона на социально значимые продукты.

Минпромсвязи Ингушетии также проводится еженедельный мониторинг цен, и отслеживаются изменения ценовой ситуации на продовольственные товары по всем районам и городам республики.

Также ведется работа по информированию представителей субъектов торговли о недопустимости необоснованного роста цен на сахар-песок и масло подсолнечное, а также необходимости сохранения цен на указанные продукты на уровне или приближенно к ценам, зафиксированным в соглашениях.

В настоящее время средние цены на подсолнечное масло и сахар в Ингушетии составляют 134 руб. и 55 руб. за 1 кг соответственно. В зависимости от места расположения магазинов и наличия широкого ассортимента данной продукции стоимость варьируется в районе 118-138 руб. и 48-58 руб.

По данным мониторинга на 27 января 2020 года ценовая динамика незначительна. Так, рост цен на подсолнечное масло в течение последних 30 календарных дней составил 0,8%. Стоимость сахара на территории республики увеличилась на 1,5%. Также следует отметить, что рост цен за неделю был минимален и показал увеличение 0,2% на сахар и 0,1% на масло подсолнечное.

Напомним, 9 декабря прошлого года Президент РФ Владимир Путин в жесткой форме обратил внимание на резкий рост цен на некоторые виды продовольствия. На его взгляд, рост цен на базовые продукты в России нельзя объяснить влиянием пандемии коронавируса. Более того, полагает глава государства, рост цен на продукты может быть связан с попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

На следующий день Мишустин устроил разнос министрам и вице-премьерам за то, что «пустили на самотек» ситуацию с ценами на отдельные виды продуктов. Он также призвал производителей и торговые сети умерить пыл в повышении цен на продукты и не «наживаться на людях».

15 декабря премьер подписал ряд постановлений, которые нацелены на сдерживание роста цен на социально значимые продукты и стабилизацию ситуации на продовольственном рынке.

Так, один из документов касается специальных соглашений. «Минсельхоз вместе с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой заключат их с производителями продовольствия и торговыми сетями. Такие соглашения помогут снизить и поддерживать на нормальном уровне цены на отдельные виды самых востребованных товаров. В частности, на сахар и подсолнечное масло. Договоренности будут действовать до конца первого квартала 2021 года», — говорилось в сообщении на сайте Кабмина.