Маркировка товаров стала обязательной

В Ингушетии обсудили актуальные проблемы подключения бизнес-сообщества к информационной системе «Честный знак»

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В Министерстве промышленности и цифрового развития состоялось совещание в рамках координации деятельности рабочей группы оперативного штаба по контролю ситуации в части введения информационной системы маркировки товаров и лекарственных средств в республике.

Совещание провел глава ведомства Муса Плиев. В обсуждении обозначенной темы приняли участие замначальника отдела по защите прав потребителей управления Роспотребнадзора Яхья Шадиев, начальник отдела налогообложения и камерального контроля УФНС Исрапил Мамилов, руководитель территориального органа Росздравнадзора Ахмед Боров, начальник отдела промышленности Министерства промышленности и цифрового развития республики Муслим Чабиев.

На встрече обсуждались актуальные вопросы и проблемы проведения мониторинга подключения бизнес-сообщества региона к информационной национальной системе «Честный знак» и пути их решения. Также поднимался вопрос о разработке плана рабочей группы республики по изменению динамики подключения участников оборота товаров региона к информационной системе мониторинга для координации деятельности и дальнейшей проработки совместной работы.

По итогам совещания принято решение о проведении пробных выездных мероприятий для информирования представителей бизнес-сообщества региона и проведения мониторинга ситуации в части подключения к информационным системам, по итогам которых будет разработан план деятельности рабочей группы.

Напоминаем, что с 1 октября в России стала обязательной маркировка парфюмерной продукции и фототоваров. Для некоторых групп товаров маркировка стала обязательной ещё 1 июля 2020 г., а именно для табачной продукции, лекарств и обуви. В связи с этим отсутствие маркировки вышеуказанных групп товаров уже предусматривает привлечение к ответственности предпринимателя за продажу, перевозку и производство продукции без соблюдения правил к маркировке товара.

Также с 1 ноября вводится обязательная маркировка покрышек и шин, а с 1 января следующего года — маркировка товаров легкой промышленности.

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