Недавно в Министерство природных ресурсов и экологии жители Магаса прислали видеосъемку, где на кадрах видно, как ковш экскаватора зачерпывает песчано-гравийную смесь и загружает ее в кузов КамАЗа. По рельефу местности не сложно определить, что действие происходит в русле реки Сунжа на въезде в Магас. В карьер его превратили представители одной из строительных фирм, которые возят отсюда гравий для коммерческих целей.

После разбирательства нарушителей привлекут к административной ответственности с взысканием штрафа в размере 800 тыс. рублей. Но из многолетнего опыт известно, что на место этих «песчаных браконьеров» придут другие. Таким образом, вопрос защиты русла реки остается открытым. Да, именно защиты, так как подобный род деятельности наносит необратимый вред руслу реки. Уже много лет на участке в Магасе в Сунже нет воды. Она ушла под землю.

— Вы заметили, что на территории Магаса воды нет в реке Сунжа? Одна из главных причин — вот этот вид работ, который годами совершается тут подрядчиками строительных организаций, которые работают на территории Магаса. На протяжении всего этого времени мы боремся, но как видим, подрядчиков здесь масса, а нас, инспекторов, на всю республику 5-6 человек, — сетует Алихан Банхаев, государственный инспектор Министерства природных ресурсов и экологии РИ.

В администрации Магаса заверяют, что ежедневно проводят рейды на этой территории, но уследить за всеми невозможно. Тем более что незаконная добыча материалов ведется в ночное время.

— Камер видеонаблюдения здесь нет, в будущем, наверное, получится их поставить. В близлежащих фирмах камеры наведения есть, мы их проверим, просмотрим видеоматериал. А так, наши специалисты ежедневно ходят, проверяют. Вот здесь возле моста проходит водопровод — дюкер, там они загнали трактор, сразу не обнаружили, оказывается, они несколько машин гравия увезли, — рассказал Муса Итазов, начальник производственного отдела администрации Магаса.

В Минприроды Ингушетии полагают, что добытые незаконным путем гравий и гальку используют на строительстве объектов или дорог. А вот об экологической ситуации в регионе руководители частных компаний, которые превратили русло реки в строительный карьер, совершенно не волнует, по-видимому.

— Это такие быстрые набеги бывают. Они быстро все делают и убегают раньше, чем их обнаружат. А когда их ловишь, говорят, не знали, что здесь нельзя было брать песчано-гравийную смесь, которую строители как балласт используют, — рассказал Алихан Банхаев.

У инспекторов Минприроды есть подозреваемые в этой конкретной ситуации. После проведения официального расследования, им будет выписан штраф, который должен покрыть ликвидацию свалки из строительного мусора на окраине города. Только этих мер для защиты экологической ситуации в регионе недостаточно, считают экоинспекторы.

По их мнению, чтобы остановить произвол, необходимо активное участие местных властей в этом вопросе. По крайней мере, ежедневные рейды сотрудников администрации не приносят пока ощутимого результата.

Помимо незаконной добычи природных ресурсов, фирмы подрядчиков пытаются экономить и на вывозе строительного мусора. Рядом со строящейся Соборной мечетью в Магасе неизвестные нарушители организовали стихийную свалку.

— Там видны навалы строительных отходов, сброшенных в водоохранную зону, вплоть до самого русла реки Сунжа. И количество этих отходов не ограничивается сотней КамАЗов. Все это сделано неизвестными подрядными организациями, осуществляющими свою строительную деятельность на территории Магаса. В данное время нами начато административное расследование по данному поводу тоже, — сообщил газете «Ингушетия» государственный инспектор Министерства природных ресурсов и экологии РИ Алихан Банхаев.