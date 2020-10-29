Цель — соблюдение отпускной цены, на отечественное лекарство от COVID-19 «Фавипиравир», которое реализуется под торговыми наименованиями «Арепливир», «Коронавир» и «Авифавир». Цена в размере 100 рублей за 1 таблетку была установлена ФАС в соответствии с решением о включении данного лекарства в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, согласно распоряжению Правительства РФ от 12 октября 2020 года.

— Задача «Народного контроля» — проверить наличие и стоимость препарата, используемого при лечении коронавирусной инфекции, — рассказал Богатырев газете «Ингушетия». — Также нас интересует, насколько широко ассортимент профилактических и противовирусных средств представлен в аптечных сетях. Кроме того, мы проверили стоимость одноразовых медицинских масок, которые везде в аптеках стоят по 10 рублей. С учетом того, что их нужно менять каждые полтора часа, получается огромная нагрузка на семейный бюджет.

Активисты «Народного контроля» с сожалением выяснили, что «Фавипиравира» в аптеках республики (в тех, что проверили) и в помине нет. Хозяева аптек объясняют это тем, что препарат не пользуется спросом, да и в складах его, дескать, нет. Какой же вывод? А он прост: или жители республики абсолютно безразличны к своему здоровью (ну как же — никто не спрашивает его наличие), или это лекарство на данный момент перестали производить в стране, что не соответствует последним данным.

Добавим лишь, что предельная стоимость упаковки препарата от коронавируса под названием «Фавипиравир» на территории России составит 5500 рублей (одна таблетка лекарства стоит около 100 рублей). Такую предельную отпускную цену на лекарственный препарат согласовала первым двум фармпроизводителям Федеральная антимонопольная служба России.