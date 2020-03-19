«У нас находится на самоизоляции 14 человек, двоих мы уже сняли. Мы их изолируем постановлением главного санитарного врача республики на 14 дней. Это считается инкубационным периодом. У нас есть все возможности в центре гигиены и эпидемиологии. Берем анализ в первый день и на десятый», - сказал Комурзоев.

По его словам, если оба анализа отрицательные, человек выписывается. Доктора ведут наблюдение по линии Минздрава, разработан межведомственный план, который обновляем по мере надобности, работает оперативный штаб под руководством главы республики.

«Во все учреждения образования, здравоохранения и транспортной инфраструктуры отправлены письма, рекомендации, предостережения для принятия мер по соблюдению личной гигиены, проведении дезинфекции по нескольку раз в день, железнодорожном вокзале, аэропорту, автовокзале. Наши сотрудники проверяют, как это исполняется. Если выявится больной, не дай Всевышний, у нас будут приняты все меры. Есть обсервации, инфекционные койки, можем дополнительно развернуть места», — отметил главный санитарный врач республики.

Кроме этого для всех контактных определены места для обсервации, изоляции на две недели под круглосуточным наблюдением врачей.

«Нет оснований для паники. На рынках наблюдается высокий ажиотаж. Нет ситуации, чтобы людям надо закупать впрок продукты, на пять - шесть месяцев, в республике нет случая заболевания коронавирусом. Я официально это заявляю», — отметил Комурзоев.

Как сообщалось ранее, в понедельник Глава Ингушетии озвучил решение о закрытии на карантин общеобразовательных и дошкольных учреждений с 17 марта.

Кроме того, решено ввести ряд ограничений для граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой инфекции.

По инициативе Калиматова оперативный штаб организует комплексную работу по санобработке в общественных местах, в том числе в мечетях, уделяя особое внимание молельным помещениям, где по пятницам собираются тысячи прихожан.

Ингушское духовенство решило не отменять проведение коллективных и пятничных молитв в мечетях из-за нового коронавируса.

По решению Минспорта вслед за школами и детсадами на карантин закрыт и спорткомплексы.