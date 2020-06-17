Жительница Малгобека Аза Даурбекова пришла на прием с такими же симптомами. С собой она взяла все результаты анализов, снимки, заключения врачей. Женщина пролежала в инфекционной больнице с 17 по 31 мая. Спустя две недели еще раз прошла компьютерную диагностику и с этими документами пошла на консультацию к московской бригаде врачей.

Во время приема у нее случился приступ сухого кашля. Несмотря на долгое лечение, этот признак болезни у пациентки до сих пор не прошел. Но врач успокаивает женщину, говорит, что сильно переживать из-за этого не стоит. «У каждого период восстановления индивидуален, а кашель и слабость могут сохраняться на протяжении месяца», — сообщил он Даурбековой.

«Ничего криминального или сверхъестественного в продолжающемся кашле нет. Те изменения, которые остаются, они никуда не деваются в одну минуту. То есть кашель у каждого по-разному может длиться: неделю, две-три недели и без изменений. После основного лечения нужно продолжать прием препаратов, антиоксидантных в первую очередь. Можно попить аскорбиновую кислоту, витамин Д, флуимуцил (АЦЦ) по две таблетки в день — это 1200 мг», — объясняет пациентке Эшкин Мурадов, врач-инфекционист.

В своих рекомендациях врач указал, что повторное КТ следует делать не раньше, чем через полтора-два месяца после выписки из больницы.

«Второе КТ можно делать не ранее, чем через полтора-два месяца от момента последнего КТ. Раньше смысла нет», — разъясняет коллегам Игорь Раннев, заместитель главного врача городской клинической больницы № 13 г. Москвы.

Ингушским врачам, старающимся не упускать детали приема, важно было, чтобы эту информацию подтвердили более опытные коллеги из Москвы.

В последний день работы столичных врачей в Малгобеке людей, ожидающих приема, значительно больше. Коронавирус эти пациенты побороли, но до конца еще не окрепли.

Жительница Малгобека Эсет Хашиева рассказывает: «Переболела коронавирусом еще месяц назад, но после домашнего лечения снова стало плохо, лежала в стационаре. Сейчас вылечилась, но продолжаю быть в изоляции, хочу проконсультироваться с московскими врачами о дальнейших своих действиях».

Бригада московских докторов прибыла в Малгобек на три дня, до этого они вели прием в других районах республики. В составе мультидисциплинарной группы — врач-рентгенолог, инфекционист, анестезиолог, хирург, пульмонолог и анестезиолог. Кроме осмотра и консультации пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, они также успевают провести работу с медицинской документацией.

«По просьбе наших коллег, мы даем рекомендации по оформлению медицинских документов. Проводим разборы умерших пациентов, смотрим пациентов, обращавшихся с жалобами. До отъезда дадим нашим коллегам пособие по заполнению медицинской документации: согласие, план лечения, исследование, консилиумы, назначение дорогостоящих препаратов. Вот такие у нас планы», — рассказал Игорь Раннев.

Как отметила бригада докторов, уровень подготовленности ингушских коллег их порадовал. Методы лечения и диагностики не уступают московским больницам, считают они. Москва первой приняла на себя удар эпидемии. Там же были зафиксированы самые большие цифры зараженных и переболевших Covid-19 от легких до самых тяжелых форм. По данным Роспотребнадзора России, на 17 июня 2020 года в Москве зафиксировано 208 тыс. 680 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 3 386 человек, к сожалению, скончалось. Полное излечение от вируса на сегодня в Москве зафиксировано у 126 тыс. 114 человек. Уровень летальности составляет 1,62%.

Напомним, что это уже второй медицинский десант из столицы в Республику Ингушетия. Московским врачам приходилось применять самые различные методики лечения. И цель таких визитов в регионы связаны никак не с проверкой, а с желанием посмотреть свежим взглядом, как обстоят дела в периферийных больницах, и поделиться своим опытом борьбы с коронавирусом, отмечают приезжие эскулапы. Местные врачи, работающие в красной зоне, в свою очередь признаются, что консультативная помощь опытных коллег из Москвы для них неоценима.

«Очень значимы для нас дополнительные рекомендации в плане ведения документации, в плане ведения уже переболевших амбулаторно, в плане ведения стационарных больных, потому что эти врачи полностью открыты нам для помощи консультативной и методической. Поэтому для нас это огромный вклад, огромная помощь. Мы благодарны нашему министерству здравоохранения, руководству московского департамента здравоохранения за то, что организовали вот такую бригаду», — подчеркнула Хава Яндиева, заведующая терапевтическим отделением поликлиники Малгобека.

Также в рамках рабочей поездки в Малгобек бригада московских врачей посетила инфекционные корпуса и пообщалась с лечащими врачами. Попутно провели осмотр тяжелых больных, дали ряд рекомендаций и, при необходимости, коррекцию лечебного процесса.

Как отметили московские доктора, ситуация с Covid-19 в республике объективно пошла на спад. С момента приема коронавирусных больных на базе Малгобекской больницы число поступивших составило 346 пациентов, выписано — 260, под наблюдением остаются 86 зараженных.

А в целом по региону, по данным Роспотребнадзора, на 17 июня 2020 года ситуация с коронавирусом в Ингушетии выглядит обнадеживающе: всего заразилось 2657 человек, умерло 63, выздоровели 2135 заболевших.

«По сравнению с началом распространения вируса, пациенты, конечно, не такие тяжелые. В первые дни поступали пациенты в тяжелом состоянии, с запущенной болезнью. Но как только стала доступна стационарная помощь, стали поступать пациенты уже на ранней стадии заболевания или в ее активной фазе. В настоящий момент есть, конечно, среди них и тяжелые больные, но ситуация не такая сложная, как в самом начале», — вспоминает Хава Яндиева, заведующая терапевтическим отделением поликлиники Малгобека.

Да и сами больные настроены оптимистично, каждый из них в ожидании благоприятного исхода и своей выписки домой. Больница уже не забита больными, как в самом начале.

После ознакомления с ситуацией в больницах Малгобека, московские врачи тоже отметили, что эпидемиологическая ситуация в регионе позволяет приступить к сокращению коек. Такую же практику начали применять и в московских клиниках.

Как известно, из-за резкого роста числа зараженных, еще 28 апреля по указу Главы региона в Малгобеке было развернуто около 100 койко-мест — это два корпуса для коронавирусных больных. Правда, уже на текущей неделе в малгобекской больнице ожидается большая выписка. Заболевших с каждым днем становится все меньше. Совсем скоро здесь будет функционировать только одно инфекционное отделение. Таких результатов удалось добиться благодаря упорному труду, как врачей, так и населения, соблюдавшего самоизоляцию и предписанные Роспотребнадзором меры предосторожности. Однако Минздрав предупреждает: несмотря на то, что ситуация с коронавирусом пошла на спад, расслабляться рано, и советуют следовать рекомендациям медиков и Роспотребнадзора.