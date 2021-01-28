— В целях принятия дополнительных мер, направленных на пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами с подложными регистрационными знаками, в республике с 28 по 30 января пройдут профилактические рейдовые мероприятия, — пояснила собеседница. — Госавтоинспекция МВД по Ингушетии напоминает участникам дорожного движения, что в соответствии со статьей 12.2 части 4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до года.

За установку на транспортные средства заведомо подложных государственных регистрационных знаков предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 2500 рублей на граждан, до 500 тысяч на юридических лиц (ст. 12.2 ч. 3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации). Руководство Госавтоинспекции республики призывает автовладельцев помнить о том, что все их действия фиксируются и за нарушения они будут нести ответственность.