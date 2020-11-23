«Какао-бобы из Колумбии, ягоды для начинок, выращенные в саду и домашних теплицах, никакой химии и алкоголя. По рецепту для начинок шоколада обычно добавляют алкоголь, но в нашем шоколаде его нет, ни рома, ни коньяка. Есть множество вариантов заменить алкоголь. Вся моя продукция халяльная», — рассказала газете «Ингушетия» шоколатье.

Собеседница издания подчеркнула, что три вида шоколада признаны на международном уровне. Секрет настоящего лакомства кроется в трех основах: какао-бобы, какао-масло и чистый мед. В начинки добавляются орехи, фрукты, ягоды, даже сыр и финики.

«Используемые продукты мы моем не водопроводной водой, а только горной, тщательно очищаем, обрабатываем. К примеру, орехи перед тем, как добавить в шоколад, сначала замачиваем, моем, сушим, только потом используем», — сказала Галаева.

В производственный цех вход для посторонних закрыт. Несколько раз у кондитера пытались выкрасть рецепт, технологию производства авторского шоколада. Поэтому ей приходится соблюдать предосторожность. Свой шоколад Галаева намерена сделать визитной карточкой Ингушетии, с этой целью и решила принять участие в первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России».

В ходе состязаний между российскими производителями планируется определить финалистов в восьми номинациях. 19 ноября на сайте «вкусыроссии. рф» стартовало народное голосование за представленные продуктовые бренды, которое продлится до 2 декабря. На то, чтобы отдать свой голос за любимые продукты, отведено 12 дней. Есть возможность выбрать до трех наименований, они должны быть из разных регионов РФ.

Миссия конкурса — познакомить потребителей с многообразием вкусов России и показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания. Конкурс призван привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса и помочь создать новые точки роста и драйверы развития для сельских территорий регионов России.

Накануне посредством соцсетей Глава республики Махмуд-Али Калиматов попросил соотечественников поддержать умелицу и ингушский шоколад «Магас» на конкурсе.

«Ингушетия славится богатой национальной кухней, разнообразием лакомств из орехов, ягод и других даров Кавказа. Как правило, у нас что ни съестное, то бренд, известный далеко за пределами республики и страны — согласитесь, о вкусе и пользе еды мы знаем почти всё. ЧIаьпилгаш, сискал, хьовла, горный мёд, яблоки и даже вода — можно долго продолжать перечисление», — написал Калиматов.

Руководитель субъекта отметил, что у жителей Ингушетии есть возможность поддержать ещё одно прекрасное начинание и дополнить этот ряд, проголосовав за уникальную продукцию шоколатье Фатимы Галаевой.