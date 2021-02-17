Руководитель штаба рассказала газете «Ингушетия» о роли штаба наблюдателей, о его целях и задачах.

Лейла Амерханова считает, что наблюдатели на выборах стали играть очень важную роль и влиять на избирательный процесс. И достичь этих позиций удалось благодаря тому, что институт наблюдения из статичного инструмента очень быстро превратился в мощный аргумент против провокаций и перегибов на местах.

«Опыт общероссийского голосования по поправкам в Конституцию показал, что массовое участие независимых наблюдателей снимает все вопросы по прозрачности выборов», — говорит Амерханова.

По ее словам, в новый наблюдательный штаб войдут представители общественных организаций, политологи, люди, профессионально разбирающиеся в избирательном праве, журналисты, лидеры мнений и другие.

«Президент во время пресс-конференции подчеркнул, что состав будущей Думы определят только граждане Российской Федерации. Задача наблюдателей — зафиксировать это волеизъявление, защитить права людей. А независимое наблюдение такую возможность дает, ведь это основа легитимности избирательной кампании и ее результатов. И чем больше наблюдателей от разных политических сил примет участие в наблюдении за ходом голосования, тем меньше возможности подвергнуть результаты выборов сомнению», — подчеркнула руководитель наблюдательного штаба.

Напомним, что Общественная палата РФ, а также Независимый общественный мониторинг (НОМ) провели большую предварительную работу, благодаря которой стала возможна ранняя и масштабная подготовка к организации наблюдения.

С февраля преподаватели НОМ проводят обучение для регионов, а позже уже сами регионы начнут набирать и обучать наблюдателей, и недостатка в них не будет. По словам Лейлы Амерхановой, набор наблюдателей будет проходить в открытом процессе.

«Мы рады участию в наблюдении всех конструктивных политических сил региона. Все партии, которые хотят поучаствовать и имеют право выставлять наблюдателей, могут обращаться к нам в общественный штаб. И, конечно, мы рады видеть всех неравнодушных жителей, волонтеров, кто готов принять участие и стать наблюдателем», — сказала она газете «Ингушетия».

В ближайшее время совет подготовит программу обучения для первых групп наблюдателей.

«Эта работа будет вестись всю весну и всё лето. Наша задача, чтобы на каждом избирательном участке региона во время выборов был представитель независимого наблюдения», — рассказала Лейла Амерханова о сроках подготовки наблюдателей.

Она также отметила, что задача штаба не только набрать и обучить людей, но и контролировать, чтобы во время избирательной кампании в регионе не было нарушений, пресекать такие нарушения на избирательных участках и следить за соблюдением равенства прав всех участников избирательного процесса.

В структуре общественного штаба по наблюдению выделены правовое направление, мониторинг СМИ, а ближе к официальной избирательной кампании появятся мобильные группы для работы в столице нашего региона.

Лейла Амерханова подчеркнула, что деятельность совета не имеет партийных предпочтений.

«Не нужно путать общественный штаб, со штабом избирательным. Особенно со штабами каких-то партий, в этом смысле наша работа не имеет партийного окраса. Наоборот, мы призываем все партии принять участие в нашем обучении и качественно подготовить своих наблюдателей», — заявила руководитель совета.

Работа штаба продолжится до момента официального утверждения итогов выборов, то есть ориентировочно до конца сентября.

В завершение беседы Лейла Амерханова отметила: «Весь наш проект от и до — общественный, организация обучения реализована при поддержке НОМ, за что им еще раз огромное спасибо. И очень здорово, что мы все вместе сегодня фактически создаем в стране институт профессионального наблюдения в небывалых масштабах. Такого охвата нет ни в одной из стран мира».