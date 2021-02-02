Сдача в строй многих объектов из-за этого отодвинута на неопределенные сроки, «зависли» графики выполнения конкретных работ, ощущается нехватка рабочих, многие из которых являлись так называемыми гастарбайтерами.

В числе объектов, сроки ввода в эксплуатацию которых сорваны из-за пандемии, находятся и объекты социального назначения города Назрани. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в ходе инспекционной поездки посетил стройплощадки в городе, а также в Назрановском районе.

В Назрани руководитель региона осмотрел здание школы № 3 1972 года постройки, закрытой на реконструкцию по программе «Сейсмика». Согласно допсоглашению, срок ввода объекта в эксплуатацию продлен до 1 сентября 2021 года. На проведение необходимого комплекса работ было выделено 482 млн рублей. На объекте ежедневно работают 75-80 человек. По словам строителей, объект готов на 40%. Рабочие полностью снесли два старых корпуса, на их месте возвели два новых трехэтажных блока. Проведена внутренняя отделка, монтаж систем вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации, установлены кровля, полы и окна.

Планируется, что результаты указанных работ приведут к увеличению посадочных мест в школе до 1,6 тыс., дети смогут учиться в 65 просторных классах в одну смену.

Следом Калиматов побывал на стройплощадке двухэтажного здания детского сада на 220 мест в районе городских новостроек. Возведение дошкольного учреждения стоимостью более 158 млн рублей начато в прошлом году в рамках национального проекта «Демография», планируемый срок сдачи — сентябрь 2021 года.

На текущий период проведены работы на цокольном этаже, где в дальнейшем расположится прачечная; возведены стены, колонны и перекрытия подвала и проведена гидроизоляция стен. На объекте наблюдается нехватка задействованных рабочих, которая, по поручению руководителя субъекта, будет устранена в ближайшее время.

В контексте данного указания Глава Ингушетии также напомнил о поставленной ранее курирующему данное направление вице-премьеру и руководителям ведомств задаче, относящейся к привлечению профильных специалистов.

«Возведением социально значимых объектов должны заниматься компетентные люди. Нужно разработать механизм привлечения высококвалифицированных специалистов и специалистов среднего звена, получивших образование в области архитектуры и строительства. В таком случае нам не придется прибегать к ремонту и переделке зданий после нескольких лет эксплуатации», — подчеркнул Калиматов.

Здесь же Глава региона обратил внимание мэра города Урусхана Евлоева на необходимость обустройства въездной дороги и территории, в том числе с вовлечением местных жителей в субботники, а также изучения близлежащих участков и объектов индивидуального строительства с целью выявления незаконного захвата земель и соответствия инженерной инфраструктуры нормативам.

По завершении рабочей поездки в Назрань, Глава Ингушетии направился в сельское поселение Плиево, где на заключительной стадии находится возведение и оснащение психоневрологического диспансера. Субсидию в размере порядка 650 млн рублей регион получил из федерального бюджета по госпрограмме «Развитие здравоохранения».

На стройплощадке трудятся более 70 человек. Общая площадь здания составляет около 10 тыс. кв. м, рассчитано оно на 100 посещений в смену. Также в диспансере будет предусмотрен и стационар на 150 коек. По информации руководителя подрядной организации, комплекс будет полностью сдан к концу ноября текущего года. Махмуд-Али Калиматов отметил необходимость параллельно со строительством вести работы по благоустройству прилегающей территории, высадке деревьев и установке скамеек.

Также Глава Ингушетии поручил проработать вопрос модернизации очистных сооружений трех объектов здравоохранения республиканского значения, расположенных в сельском поселении — психоневрологического, онкологического диспансеров и центра фтизиопульмонологии.

«Сегодня мы занимаемся решением проблемы, которая напрямую касается интересов каждого жителя республики. Первым делом всем профильным специалистам необходимо организовать комиссионную проверку по ситуации с очистными сооружениями на данных объектах, чтобы в дальнейшем можно было говорить о строительстве единой системы для вышеуказанных медучреждений», — отметил руководитель субъекта.

На каждом объекте Калиматов потребовал от подчиненных увеличить темпы реализации объектов, входящих в планы нацпроектов и госпрограмм, с привлечением дополнительной силы. Он подчеркнул, что при этом не должно страдать качество работ, а по каждому объекту необходимы четко сформированные графики.