Подготовка к осенне-зимнему периоду в Ингушетии началась еще в конце лета. Согласно данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики, на этом этапе во всех муниципалитетах были утверждены планы мероприятий к прохождению отопительного периода, на основании которых еще до 20 августа была сформирована общая программа.

Ход подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. находится на контроле правительства республики. Вот и в начале текущей недели в Магасе состоялось заседание Кабинета министров под председательством премьера Ингушетии Владимира Сластенина.

Как сообщает официальный сайт Главы и правительства РИ, в регионе функционируют 220 котельных, находящихся на балансе министерств и ведомств, которые обеспечивают отоплением и горячим водоснабжением объекты социального назначения. Касаясь их подготовки к отопительному сезону, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии Микаил Балахоев отметил: «В целом, подготовка к отопительному сезону ведомственных котельных установок проходит в штатном режиме согласно утвержденному плану. Однако есть недоработки относительно текущего ремонта объектов».

Для устранения проблем, Минстрой, по словам руководителя, обратился в федеральные органы власти с просьбой об оказании дополнительной финансовой помощи.

Всего в республике имеется 6 котельных централизованного теплоснабжения в 5-ти муниципальных образованиях. Они, в общей сложности, отапливают 53 многоквартирных дома, перинатальный центр и 6 социальных объектов.

По его словам, все муниципальные котельные работают на природном газе.

«В случае возникновения аварийных сбоев при подаче газа теплоснабжающими предприятиями ЖКХ заключаются договора с автозаправочными станциями на оперативную поставку при необходимости жидкого топлива», — добавил министр.

Владимир Сластенин подробно поинтересовался подготовкой к отопительному сезону республиканского перинатального центра. Руководитель Минстроя Микаил Балахоев сообщил, что специализированной организацией ведутся работы по запуску котельной для подачи тепла в данное учреждение, а вместе с ним и в два 18-этажных дома, которые находятся на балансе городской администрации Назрани. Подготовкой системы газоснабжения и электроснабжения города занимаются ингушский филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» и предприятия МРСК Северного Кавказа.

Профильный министр также добавил, что при перебоях в энергосистемах функционирует Единая диспетчерская дежурная служба (ЕДДС) по номеру 112, осуществляющая взаимодействие и информационный обмен с аварийными службами ресурсоснабжающих организаций на основании заключенных с ними соглашений.

Касаясь другой проблемы осенне-зимнего периода — заснеженных дорог и гололедицы, Микаил Балахоев отметил, что в случае необходимости предоставления песчано-солевой смеси и специализированной техники для обеспечения своевременного и бесперебойного выполнения работ на муниципальных дорогах в зимний период, имеется договоренность с Сунженским дорожным ремонтно-строительным управлением.

Заместитель руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Аслан Мержоев в свою очередь рассказал на совещании в правительстве о ходе подготовки к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций. По его словам, ведомством проведены внеплановые выездные проверки, по результатам которых установлено 211 нарушений в области энергетики, выписаны штрафы 4 должностным и 5 юридическим лицам.

«Данные меры оказали воздействие, и после повторных проверок выяснилось, что многие нарушения уже устранены», — сказал Аслан Мержоев.

Он добавил, что из муниципальных образований, имеющих централизованную систему теплоснабжения, 5 подлежат паспортизации: Назрань, Назрановский район, Малгобек, Карабулак и Магас. В ходе проверок по данным населенным пунктам выдано 76 замечаний со сроком для устранения до 7 октября. В качестве основных проблем были обозначены отсутствие актов и паспортов готовности к отопительному периоду и наличие задолженности за поставленную тепловую энергию.

«Отличительных результатов на сегодняшний день достигли Назрановский район и Малгобек, готовность которых составляет 90%. По остальным территориям мы также видим значительные улучшения», — добавил замруководителя управления.

Подводя итоги, Владимир Сластенин отметил, что тема подготовки объектов к отопительному сезону находится в центре внимания руководства Ингушетии, и поставил задачу принять соответствующие меры по сокращению имеющихся задолженностей.

«Всего ничего остается до подачи тепла. Надо в срочном порядке устранить все недоработки, успеть решить указанные проблемы до начала отопительного сезона. Мы не можем оставить людей мерзнуть из-за того, что где-то что-то не успели сделать, это недопустимо», — заявил премьер Ингушетии.

К началу отопительного сезона нелишне будет напомнить жителям региона, что есть определенные правила подачи тепла в многоквартирные дома, опубликованные на интернет-ресурсе gogov. ru.

Инструкция гласит, что в холодное время при работающем отоплении обычная комната и кухня должны прогреться до +18 градусов. Если комната угловая, в ней будет около +20. В ванной комнате термометр должен показать +25, на лестничной клетке +16, в лифте +5.

Кроме того, в течение месяца отопление в жилом помещении в общей сложности могут отключать не более чем на 24 часа. Единовременно отключить отопление могут не более чем:

на 16 часов, если температура в помещении сохраняется выше 12°С;

на 8 часов, если температура в помещении от 10°С до 12°С;

на 4 часа, если температура в помещении от 8°С до 10°С.

Отклонения от нормы в меньшую сторону не допускаются, в большую — не более 4 градусов. Если температура в вашей квартире не соответствует требованиям, то это считается нарушением и компенсируется материально: за каждый час отклонения размер ежемесячной платы за тепло снижается на 0,15%.

Если произошел сбой в подаче тепла в дом, можно позвонить в «Центр по приему обращений граждан по всем вопросам, связанным с качеством оказываемых услуг ЖКХ» — 004.