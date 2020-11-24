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С задачей справились раньше срока

В Ингушетии исполнен план благоустройства общественных территорий на год

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В 2020 году в республике в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроили 43 общественные территории. На эти работы было выделено чуть больше 139 млн руб. Из них 137 млн рублей выделялись из федерального бюджета. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе Минстроя региона.

«В порядок приведены общественные пространства в девяти муниципальных образованиях. Проект выполнен на 100%. Среди лидеров по качеству и срокам Карабулак и Малгобек. Кроме этого, в установленные программой сроки все работы завершили в Назрани, Магасе и в Сунженском районе. На всех территориях обустроены тротуарные дорожки с бордюрами, модернизированы системы наружного освещения, установлены скамейки, урны, проведены работы по благоустройству и озеленению парков, скверов, пешеходных улиц и другое», — сказал представитель ведомства.

По его данным, в Карабулаке в 2020 году в рамках проекта в городе благоустроено 6 общественных территорий, среди которых 4 улицы и 2 сквера. Новое асфальтное полотно, тротуары и освещение появились на улицах Промысловой, Тихой, Толстого и Балкоева. А на территории сквера Ветеранов и в парке имени 25-летия Республики Ингушетия установили детские площадки, скамейки и урны, площадки для воркаута. Провели работы по озеленению территории и установке фонтана. На все эти работы направлено свыше 19 млн руб.

Необходимо отметить, что еще весной местные власти провели в городе онлайн-голосование по выбору территорий, которые будут благоустраиваться в первоочередном порядке. После чего, разыграв тендер, были определены подрядные фирмы и заключены договора на выполнение строительных работ. Именно благодаря своевременно организованной работе удалось добиться завершения программы досрочно.

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