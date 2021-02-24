Огромное количество специальных конкурсов и флешмобов, организованных в честь декады ингушского языка, дают право считать, что Международный день родного языка уже успел укрепиться в обществе как хорошая традиция и с каждым годом набирает обороты.

По словам специалистов, нынешняя предметная декада стала одной из составных частей учебно-воспитательного процесса. Она имеет большое общеобразовательное, воспитательное и развивающее значение и не только углубляет и расширяет знания ингушского языка, но и способствует расширению культурологического кругозора школьников, развитию их творческой активности, эстетического вкуса и, как следствие, повышает мотивацию к изучению языка и национальной культуры. Более того, такая форма торжества языкового величия по своему характеру является массовой, так как предусматривает участие в ней широкого контингента учащихся и представителей других сфер жизнедеятельности людей. А по своей структуре, особенно нынешняя, декада явилась комплексной, так как включала в себя много разных по смыслу и форме мероприятий, которые были направлены на реализацию задач всеобщего подхода к воспитанию подрастающего поколения.

В текущем году, как и раньше, декада ингушского языка начала свою работу 16 февраля. Сейчас до её завершения осталось всего ничего, и, подытоживая работу прошедших дней, мы хотели бы ознакомить наших читателей с мнениями людей, которые напрямую занимались организацией мероприятий, приуроченных к Международному дню родного языка, и спросить у родителей, насколько важным является для нас сегодня стремление изучать свой родной язык.

Жительница с. п. Нестеровское Марем Хашиева является постоянной читательницей нашей газеты и всегда находится в курсе событий, происходящих в республике. Особенно интересуется женщина образовательным процессом, так как является матерью двоих детей, которые никогда не омрачали её плохим поведение и всегда считались одними из успевающих и в школе, а потом уже и в высших учебных заведениях. Правда, существует в этой семье одна проблема, которая напрямую касается родного языка. Как рассказывает Марем, дети у неё родились на Севере, куда они с мужем уехали сразу после свадьбы. Старшая девочка была уже школьницей, когда молодая семья вернулась на Кавказ. И когда дети пошли в местную школу, все подумали, что они из русской семьи, потому как ни одного слова по-ингушски не знали.

«Несмотря на то, что прошло довольно много времени с тех пор, как мы живем среди ингушей, мои дети продолжают испытывать определенные трудности с разговорной речью на родном языке, — говорит женщина, — и связано это с тем, что в раннем детстве они не так часто говорили на нем. Я признаю, это моя вина, ведь ребенка в этом винить нельзя: он будет говорить на том языке, на котором с ним говорили в детстве. А так получилось, что мои дети сначала посещали ясельки, потом пошли в сад, а среди русских, сами понимаете, всё строится на русском языке. Так как мои дети большую часть суток проводили в дошкольных учреждениях, затем пошли в школу, я незаметно упустила из виду, что они мало общаются на родном языке. Но сейчас пытаемся восполнить этот пробел.

Меня ещё удивляет и такой факт, когда современные молодые родители задаются вопросом: зачем детям изучать и знать родной язык? Ведь это может и не пригодиться в их жизни. А некоторые родители и вовсе не желают, чтобы их детей обучали в школе родному языку, объясняя это их перегруженностью изучением русского и английского языков. Мы знаем также, что во многих городских семьях родители общаются с детьми только на русском языке. Такое отношение родителей однозначно ведет к пренебрежительному отношению детей к ингушской культуре, традициям и истории своего народа.

Но я не отношу себя к числу таких людей, которые считают, что ингушский язык не обязательно изучать, и полагаю, что самой первоочередной задачей на сегодняшний день является сохранение и распространение родного языка для дальнейших поколений. Ведь если мы потеряем свой родной язык, мы утратим культуру и традиции целого народа. А без прошлого, как известно, не может быть будущего. Все шаги, способствующие распространению родного языка, служат не только содействию образовательного процесса, но и развитию более полного ознакомления с национальными культурными традициями, крепят солидарность, основанную на взаимопонимании, терпимости и диалоге».

Язык и человек неразделимы. Язык не существует вне человека, и человек не может существовать вне языка. Человек родился и с первой минуты слышит звуки своего будущего родного языка. Язык знакомит его с окружающим миром, навязывая ему то видение, ту картину, которую «нарисовали» до него и без него. Соответственно, язык — орудие познания, с помощью которого человек познает мир и культуру. Вот почему говорят, что к родному языку надо приучать с пеленок.

По словам заведующей столичным детским садом «Маленький гений» Фатимы Котиевой, люди, не знающие свой родной язык, подобны призракам, идущим во тьме. А жизненный путь людей на земле, как мы знаем, не гладкая дорога, а чрезвычайно ответственный этап со своим началом и концом.

Рассказывая о многоплановой работе, проделанной накануне в её дошкольном учреждении, Фатима Русланбековна обратила внимание на то, что только в раннем детстве можно привить любовь ребенка к самым светлым идеалам, в числе которых находится и язык матери, унаследованный нами от наших далеких предков.

«Сегодня очень много ведут разговоров о том, что современный человек должен знать несколько иностранных языков и хорошо разбираться в информационных технологиях, — говорит Фатима Русланбековна. — Это действительно так, не спорю. Только я хотела бы добавить к этим условиям одну непреходящую истину: без знания родного языка человек не сможет достичь высоких результатов ни в одной области. Может быть, это моё сугубо личное мнение, но я скажу, что родной язык — это хранитель знаний и мудрости, ведь он может объяснить нам всё, потому что помнит о человеке всё с самого первого звука, произнесённого им когда-то. Сейчас неоспоримым является то, что употребление родного языка является базовым условием сохранения и трансляции национальной культуры, ее особенностей, так как многие компоненты этой культуры (устное народное творчество, народная песня, национальная литература, театр) существуют благодаря его функционированию».

Как рассказала нашей газете заведующая «Маленького гения», в этом дошкольном учреждении проходят мероприятия, делающие акцент на родном языке не только в праздники или юбилейные даты, но и во время проведения ежедневной плановой работы. К примеру, на состоявшейся здесь недавно познавательной викторине «Ховли — довзали» на ингушском языке было видно, что дети свободно владеют родной речью и знают много слов, которые даже взрослые очень редко используют в своих диалогах. Поэтому деткам из этого сада хорошо даются стихотворения на ингушском языке, которые они с удовольствием заучивают наизусть.

Известный ингушский писатель, журналист и общественный деятель Илез Матиев давно и основательно занимается ингушской лингвистикой, и проходящая в нашей республике декада ингушского языка и литературы для него не пустой звук. Как и для любого филолога и языковеда, душой болеющего за чистоту и прозрачность национальных символов, Илезу Аббасовичу важно донести до читателей всю глубину и красоту родного языка. В этом плане писатель много пишет на ингушском языке и издается по мере своих сил и возможностей. Также Илез Матиев является инициатором и организатором многих движений, направленных на пропаганду и популяризацию ингушского языка среди молодежи.

Говоря о завершающейся декаде, Илез Аббасович сказал, что в настоящее время особенно необходимо уважительное и тактичное отношение к национальному языку, этническому этикету, объектам национальной культуры и к духовности в целом, которая лежит в основе любого этноса и проявляется через родной язык.

«Любой национальный язык непосредственно связан с формированием национального самосознания, — говорит Илез. — И, к сожалению, нужно констатировать, что сегодня одна из самых острых проблем современности — это проблема сохранения национального языка. Поэтому нам необходимо знать и беречь родной язык, не допуская его оскудения, засорения, варваризации и жаргонизации. Это та сфера, та область, в которой мы все, каждый из нас, можем сделать многое, осознавая свою ответственность за величайший дар, безмерное богатство, унаследованное нами от предков».

Как мы знаем, сегодня повсеместно в Ингушетии делопроизводство осуществляется только на русском языке. Школьное и дошкольное образование также строится главным образом на русском языке. К тому же, как утверждают социологи, до недавнего времени преподаванию ингушского языка и литературы в качестве предмета в школах республики не уделялось должного внимания. Сейчас справедливости ради нужно отметить, что педагоги на местах делают всё, что от них зависит, чтобы дети с любовью относились к изучению ингушского языка и литературы. Специальные уроки, внеклассные часы, конкурсы, викторины проводят учителя-предметники в своих школах с одной-единственной целью: популяризировать ингушскую речь среди подростков и детей.

Но есть ещё и такой факт, когда многие родители учащихся, вместо того чтобы помочь учителям, считают родной язык помехой в получении своими детьми достойного образования. Хотя, в принципе, такое отношение тоже можно объяснить, ведь у нас нет ни средних специальных, ни высших учебных заведений, в которых преподавание велось бы на национальном языке, или для поступления в которые практиковалась бы сдача экзамена по ингушскому языку. А всё внимание учебного сообщества нынче, как мы знаем, сконцентрировано на ЕГЭ. Тем не менее, знание и изучение родного языка — это требование, продиктованное временем, и никуда нам от этого не деться.