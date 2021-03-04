Проект должен объединить самых активных граждан со всех регионов. В перспективе организаторы рассчитывают консолидировать не менее 700 талантливых управленцев — победителей кадровых и грантовых конкурсов — с целью развития кадрового потенциала всего Северо-Кавказского федерального округа и формирования его сетевой структуры.

На прошлой неделе в Ингушетии прошла первая экспертно-аналитическая сессия с будущими членами клуба молодых лидеров «Будущее Кавказа». Мероприятие проводила Гульнара Жубелова, координатор Межрегионального клуба лидеров «Будущее Кавказа».

«Межрегиональный клуб лидеров «Будущее Кавказа» предлагает формирование межрегиональной агитационной платформы. Мы предполагаем, что она будет обеспечивать укрепление горизонтальных и вертикальных связей. Также мы надеемся, что эта платформа будет обеспечивать обучение, развитие и поддержку инициатив, которые будут направлены на развитие субъектов СКФО», — рассказала она о предстоящих планах.

В зале собралась самая активная молодежь республики с амбициозными планами и проектами. У них появилась отличная возможность реализовать их через Межрегиональный клуб лидеров «Будущее Кавказа».

Джамалейл Султыгов попал в данный проект как финалист первого кадрового конкурса управленцев в сфере госслужбы.

«Я получил звонок из Комитета по делам молодежи, в котором мне сделали предложение поучаствовать в новом проекте, и я решил не отказываться от такого шанса. Данный проект — это прекрасная возможность донести свое видение ситуации в регионе и методов решения «западающих» вопросов в социальной и финансовой сферах жизни республики. Кроме того, проект предполагает взаимодействие с представителями других регионов, участие в мастер-классах и обучении от мастерской управления «Сенеж». Такого вида нетворкинг позволит расширить свой кругозор, увидеть и сравнить методы решения проблем под разными углами, а также познакомиться с новыми людьми», — поделился с газетой «Ингушетия» своими впечатлениями о проекте «Будущее Кавказа» его непосредственный участник Джамалейл Султыгов.

По мнению координатора проекта Гульнары Жубеловой, эта встреча должна положить начало работе важной для всего округа образовательной платформе.

«Будущее Кавказа» сможет объединить всех, кто душой болеет за развитие не только молодежных организаций, но и в целом всей страны и регионов. Что мы планируем делать в течение этого года? Первое — это активизировать целевые группы проекта в субъектах СКФО, что мы сейчас и делаем. В каждом регионе мы проводим стратегические сессии, на которых предлагаем участникам подумать, какие стоят вызовы в регионе, и попробовать найти идеи решения этих проблем. На это участникам отводится по 10 минут«, — рассказывает она о предстоящей в регионах работе.

Так, в текущем году координаторами проекта запланировано проведение ряда образовательных мероприятий: экспертно-аналитических сессий с деятелями политики, бизнеса, культуры на территории регионов Северного Кавказа.

«Мы понимаем, что регион нуждается в квалифицированных специалистах, и они у нас есть. Именно для этого мы и формируем такую большую ячейку, такое большое сообщество лидеров, которые могли бы обмениваться опытом, выступать наставниками, формировать сетевые проекты и внедрять их в регионы для того, чтобы развивать наш округ. Ожидаемые результаты проекта — это создание сетевой структуры: эксперты, наставники, сотрудники, коммуникаторы для развития кадрового потенциала СКФО», — подчеркивает Гульнара Жубелова, координатор Межрегионального клуба лидеров «Будущее Кавказа».

По ее мнению, реализация качественно проработанных инициатив у членов клуба в регионах позволит привлечь дополнительные инвестиции, будет содействовать повышению качества жизни населения региона, а также оттока квалифицированных кадров из субъекта.

Руководитель Комитета по делам молодежи Ингушетии Анзор Мархиев уверен в пользе проекта для всех задействованных сторон.

«Эти клубы призваны объединять усилия молодых активных людей для решения проблем региона, для взаимодействия с регионами. То есть это будет такая сетка молодых экспертов. И мы ждем, что это принесет пользу и регионам, и СКФО, и в целом стране», — сказал он в своем комментарии для газеты «Ингушетия».

Напомним, что инициатива, получившая поддержку Фонда президентских грантов, реализуется общественной организацией Ассоциация студентов вузов Северного Кавказа, при содействии аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО.