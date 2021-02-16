Знакомство ребенка с духовным наследием своего народа, изучение родного языка, истории, культуры родного края способствует росту духовно богатой личности. При этом родной язык не только отражает, но и формирует национальный характер.

Поэтому проведение декады ингушского языка и литературы, приуроченной к Международному дню родного языка, имеет огромное значение в возрождении лучших традиций и духовной культуры нашего народа, пропаганде, развитии и привитии любви к родному языку. День родного языка уже успел укрепиться в обществе как хорошая традиция и с каждым годом отмечается все шире.

По словам специалистов, предметная декада стала одной из составных частей учебно-воспитательного процесса: она имеет большое общеобразовательное, воспитательное и развивающее значение и не только углубляет и расширяет знания ингушского языка, но и способствует расширению культурологического кругозора школьников, развитию их творческой активности, эстетического вкуса и, как следствие, повышает мотивацию к изучению языка и культуры нашей республики.

Более того, эта форма по своему характеру является массовой, так как предусматривает участие в ней широкого контингента учеников. А по своей структуре является комплексной, так как включает в себя много разных по смыслу и форме мероприятий, которые направлены на реализацию задач всеобщего подхода к воспитанию учеников.

В текущем году, как и раньше, декада ингушского языка начнет свою работу 16 февраля 2021 г. А завершится эта предметная эстафета 25 февраля. В течение 10 дней во всех образовательных организациях республики пройдут ученические конференции, литературно-музыкальные композиции, творческие встречи, круглые столы с участием литераторов и лингвистов, открытые уроки, мастер-классы лучших учителей ингушского языка и литературы, семинары, фестивали, конкурсы и выставки, посвященные проблемам сохранения, изучения и развития ингушского языка и литературы.

В библиотеках школ республики будут оформлены тематические уголки, рассказывающие о жизни и деятельности мастеров пера Ингушетии, а также конкурсы детских рисунков и литературные чтения.

Жители региона смогут посетить выставки-обзоры, развернутые на базе многофункционального мобильного культурного центра Национальной библиотеки, а также литературно-музыкальные вечера по проблемам сохранения, изучения и развития ингушского языка с участием писателей, поэтов и солистов государственной филармонии.

Как пояснили нам в профильном министерстве, предстоящая декада призвана решать задачи по усовершенствованию знаний и умений, приобретенных на уроках ингушского языка, созданию положительной динамики, росту способности детей, а также научить детей видеть результат коллективной деятельности.

Отмечая, что мероприятия, которые пройдут в рамках декады, будут способствовать совершенствованию культуры речи ингушского языка, формированию интереса ингушской молодёжи к творчеству поэтов и писателей Ингушетии, в Министерстве образования и науки РИ в интервью газете «Ингушетия» сказали, что главной целью этой эстафеты является привитие интереса к изучению ингушского языка. Ведь в современном мире человеку созданы все условия для изучения различных языков. И только хорошо знающий свой родной язык способен лучше постичь и другие языки. Более того, владея языками, человек лучше ориентируется в окружающем мире.

Информационное сопровождение мероприятий будет обеспечиваться местными средствами массовой информации. Газетные публикации, радио- и телепередачи будут освещать эту работу на своих информационных площадках. Также планируется показать телепередачу о жизни и деятельности известного ингушского ученого-лингвиста, автора словарей и учебников ингушского языка Ибрагима Абдураскиевича Оздоева.