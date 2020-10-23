По данным ООН, в этот период переписи населения в различных формах пройдут в 80 странах мира.

В Ингушетии сотрудники управления Федеральной службы государственной статистики по СКФО (Северо-Кавказстат) уже завершили актуализацию адресного фонда региона в рамках подготовки Всероссийской переписи населения 2021 года.

По данным Северо-Кавказстата, предварительная численность населения республики составляет 502 032 человека. В муниципальные образования уже направлены на согласование организационные планы проведения мероприятий.

Территории городов и районов будут делиться на счетные и переписные участки на основе адресов домов и картографического материала. Всего для охвата всей численности населения необходимо создать 154 переписных участка.

Как прокомментировал газете «Ингушетия» заместитель руководителя Северо-Кавказстата Ибрагим Экажев, еще в прошлом году прошел этап работы регистратора, в ходе которого проверяли адресную часть, были сформированы участки.

«По каждому муниципальному образованию мы будем формировать организационные планы, которые будут утверждены на тех комиссиях, которые созданы специально для подготовки и проведения переписи», — сказал Ибрагим Экажев.

По его словам, вся получаемая информация защищена, и персональные данные не могут попасть в третьи руки.

Предыдущая Всероссийская перепись населения состоялась в 2010 году. За прошедшие годы в стране произошло около 40 миллионов демографических событий — рождений, смертей, браков и разводов, переездов на новое место жительства. Перепись поможет оценить масштаб перемен и станет ценным источником знаний о структуре российского общества.

Для Ингушетии предстоящая Всероссийская перепись населения особо значима, учитывая, что численность населения республики перешагнула полумиллионный рубеж. Основная задача всего общества республики на сегодняшний день принять активное участие в подготовке и проведении предстоящей переписи.

Органами статистики во взаимодействии с администрациями муниципальных образований проведена огромная работа по актуализации адресного хозяйства, в ходе которой уточнены существующие адреса и выявлены неучтенные ранее массивы новостроек, осуществлена проверка наличия аншлагов с наименованиями улиц и нумерации домов.

На основании этой работы будут формироваться организационные планы по подготовке и проведению ВПН-2020 по каждому городу и району и в целом по республике.

Сроки и способы

С 1 апреля 2021 года любой желающий сможет оставить свой след в истории. Это проверенный способ для государства получить информацию о социально-экономических параметрах жизни россиян — итоги переписи влияют на будущее страны.

Основной акцент в будущей переписи будет сделан на применении новых технологий: самостоятельном заполнении жителями страны электронных переписных листов на Едином портале государственных услуг, возможности пройти перепись в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также использовании переписчиками планшетов вместо бумажных бланков. Благодаря нововведениям процесс переписи станет более удобным, а качество собираемой информации значительно повысится. Росстат уже отработал новый формат сбора сведений о населении в ходе пробной переписи населения в 2018 году.

Доверие и конфиденциальность

Участие в переписи населения — дело добровольное. В России никаких наказаний за уклонение от участия в переписи, в отличие от многих зарубежных стран, нет. Переписные листы заполняются только со слов опрашиваемых, для их подтверждения не требуется никаких документов. При этом опрашиваемый имеет право отказаться отвечать на любой вопрос переписчика.

Перепись населения абсолютно конфиденциальна, ведь статистика работает с цифрами, ей не нужны персональные данные конкретных людей. Поэтому в программе ВПН-2020 нет вопросов о размере доходов, только об их источниках.

Основной документ ВПН-2020

Перечень вопросов переписного листа утвержден законом «О Всероссийской переписи населения», а формы бланков переписного листа — правительством России. Содержание электронных и бумажных переписных листов полностью идентично. Бланки переписных листов печатаются на русском языке. Переписные документы могут быть переведены на иностранные языки и языки народов России. Например, в 2010 году они были переведены на восемь иностранных языков и шесть языков народов РФ.

Существуют три формы бланков переписных листов. Бланк формы «Л» является основным и содержит 23 вопроса о социально-демографических характеристиках (пол, возраст), гражданстве, национальности, владении и пользовании языками, жилищных условиях, миграции, образовании, занятости и источниках средств к существованию. Бланк формы «Л» заполняется на каждого человека, постоянно проживающего на территории России (включая малолетних детей). Сведения о жилищных и санитарно-гигиенических условиях жизни населения вносятся в бланк формы «П», а для опроса временно находящихся в стране применяется бланк формы «В».

Прежде чем перейти к вопросам, переписчик попросит перечислить всех, кто постоянно проживает в домохозяйстве или временно находится в нем на момент учета населения — с 0 часов 1 октября 2020 года. Однако в переписной лист переписчик перенесет только номер каждого члена домохозяйства. Список проживающих нужен для того, чтобы не переписать кого-то дважды или, напротив, не допустить недоучета.

Традиции и новации

Для корректности анализа и отслеживания тенденций необходимо сохранять преемственность вопросов с анкетами предыдущих переписей. Поэтому традиционные вопросы (пол, дата рождения, гражданство, родной язык, национальность и т. д.) из переписи в перепись не меняются. Однако переписные листы должны отражать современные информационные потребности, и в бланке формы «Л» переписи 2020 года появился ряд нововведений.

Для получения объемной, подробной картины занятости населения и совершенствования социально-демографической политики в вопросе про источники средств к существованию добавлены подсказки «заработная плата», «предпринимательский доход, самозанятость», «производство товаров для собственного использования».

Также обновился блок вопросов о занятости и безработице. В целях изучения маятниковой и трудовой миграции вопрос «Где находилась ваша основная работа?» стал более подробным. Кроме того, появился вопрос о прежнем месте жительства, который позволяет учитывать активную миграцию не только за последнее время, но и в предыдущие десятилетия.

Во время Всероссийской переписи населения 2020 года переписчики будут спрашивать не только о владении русским и другими языками, но и об их использовании в повседневной жизни. Из-за принятых поправок в законодательстве произошли изменения в блоке вопросов об образовании. Например, добавлена графа «дошкольное образование», а графа «среднее образование» разделена на подпункты «квалифицированный рабочий, служащий» и «специалист среднего звена».

Переписи — это единственный достоверный источник данных о численности, занятости, уровне образования и национальном составе населения страны. Многие вопросы изучаются только при проведении переписей населения. Например, при планировании строительства объектов инфраструктуры необходимо учитывать характеристики проживающего на этой территории населения (численность, возраст и т. д.).

Благодаря Всероссийской переписи населения жители страны смогут узнать не только точные цифры о численности населения и национальном составе, но и увидеть социально-экономические процессы, происходящие в их регионах, городах и селах.