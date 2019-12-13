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В Ингушетии для участников акции «Зеленая лампа» провели экскурсию в пожарно-спасательной части

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Сложно найти ребёнка, который равнодушно относится к реву пожарной машины, к форме спасателей, да и просто к пожарному делу. А рассмотреть оборудование — настоящая удача. Именно поэтому для участников проекта «Зеленая лампа» в пожарно-спасательной части № 1 города Назрани провели день открытых дверей.

Для ребят экскурсия в пожарную часть — это не просто праздник или игра, это увлекательное знакомство с повседневной службой огнеборцев, знакомство с героями.

Пожарные провели с участниками экскурсию по пожарно-спасательной части, в ходе которой им показали рабочие кабинеты, учебные классы и специализированные помещения, такие как кабинет газодымозащитной службы. Однако самое интересное ребят ждало в гараже боевых машин и на плацу. Детям показали, как пожарные собираются на выезд по тревоге и предложили им проделать то же самое на время.

Ребята не просто оделись в боевую форму. Им также предстояло потушить условный пожар из настоящего рукава и спасти условного пострадавшего с помощью капюшона спасаемого. Гости справились с задачей на «отлично». Условный пожар был потушен, а пострадавший спасен и доставлен в безопасное место.

Для ребят этот день был ярким, запоминающимся событием, ведь не каждый день найдётся случай примерить настоящий шлем пожарного, особенно им понравилась экипировка. Дети не просто узнали больше о профессии пожарного, но и закрепили свои знания и умения в области пожарной безопасности.

Также несмотря на относительно теплую погоду, инспектора отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Ингушетии в плановом режиме провели агитационно-массовую работу по безопасности людей на водных объектах в зимний период.

Сотрудники МЧС совместно со спасателями поисково-спасательных отрядов провели открытые уроки по безопасности на воде во время зимнего ледостава в общеобразовательных учреждениях республики. Представители чрезвычайного ведомства продемонстрировали учащимся приемы извлечения провалившегося под лёд человека, а также приемы оказания первой доврачебной помощи и правильного набора номера телефона экстренных служб «112».

Как отметил заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Адам Темирханов, цель занятий — сформирование у детей представления о правилах безопасного поведения на льду, объяснить причины несчастных случаев на водных объектах, правила поведения в случае опасности.

В завершение мероприятия представители МЧС призвали ребят воздержаться от посещения водоёмов в период ледообразования и раздали красочные памятки с кратким содержанием мер безопасного поведения на водоемах зимой.

Отметим, что «Зеленая лампа» направлена на профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, выявление факторов, угрожающих жизни и здоровью детей, безопасности жизнедеятельности человека.

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