Как рассказал газете «Ингушетия» Зелимхан Тангиев, старший дознаватель отделения административной практики и дознания УНГД ГУ МЧС по республике в новогодних мероприятиях задействованы все их сотрудники.

— В соответствии с рабочим планом, они будут контролировать проведение новогодних мероприятий, в части, касающейся пожарной безопасности. Кроме того, мы проводим мероприятия по информированию населения о действиях, которые им необходимо предпринять, в случае возникновения чрезвычайной ситуации в эти праздничные дни. Мы работаем в режиме усиления: дежурим непосредственно в здании Главного управления МЧС по РИ, чтобы оперативно среагировать на любую чрезвычайную ситуацию, — рассказал он о службе в праздничные выходные.

Пассажирский транспорт в эти дни будет работать в штатном режиме. В этом нас заверил Джамалейл Костоев, начальник отдела по развитию транспортного комплекса министерства транспорта, связи и энергетики.

— Многих волнует вопрос транспортного обеспечения. Все будет функционировать в штатном режиме, с небольшой разницей. Более того, на некоторых маршрутах автобусы будут курсировать на несколько часов дольше обычного. Если в будничные дни у нас транспорт курсирует в соотношении 10×1, то в праздничные дни это будет 5×1. Подобные мероприятия мы проводим не первый год, поэтому знаем, какие есть минусы, какие жалобы и постарались заранее отработать их на местах. То есть, если и возникнут какие-то проблемы, они будут разрешаться в режиме «онлайн» через диспетчерские центры на вокзалах, через наш оперативный штаб.

В эти выходные дни, в том числе будет действовать междугородний рейс «Москва-Назрань», — заявил Костоев.

В праздничные дни будет уделено особое внимание безопасности и дорожного движения. Сотрудники ГАИ настроены, приложить все усилия, чтобы не допустить ДТП и минимизировать количество нарушений правил дорожного движения.

— С 18 часов до окончания новогодних мероприятий в Магасе будет полностью перекрыто движение транспортных средств по проспекту имени Идриса Зязикова, пересечению улиц от Гагиева до Кулиева, включая все примыкающие и пересекающие проспект Зязикова улицы. В связи с этим, МВД по Республике Ингушетия просит всех гостей и жителей столицы в указанный промежуток времени осуществлять передвижения по улицам Мальсагова и Гагиева, — обратился по этому поводу к жителям и гостям Магаса Бекхан Кациев, старший инспектор отдела обеспечения охраны общественного порядка УГИБДД МВД по РИ.

Всего на праздничные дни запланировано 125 мероприятий по всей республике. Самым массовым обещает стать концерт на площади «Алания» в Магасе. Обеспечить полную безопасность гостей и жителей столицы, также прерогатива служб внутренних дел.

— Все места установок новогодних елок республиканского, районного городского значения еще с 12 декабря взяты под круглосуточную охрану сотрудников полиции. Маршруты патрульно-постовых нарядов приближены к местам проведения массовых мероприятий. Кроме того, проводится отработка жилого сектора и объектов инфраструктуры, расположенных вблизи проведения новогодних праздников. Для более эффективного решения оперативных служебных задач, организовано взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, республиканским оперативным штабом, а также силовыми структурами, дислоцирующимися на территории обслуживания, — рассказала о работе правоохранительных органов в праздничные дни Тамара Экажева, начальник отделения информации и общественной связи МВД по РИ.

Уже по сложившейся традиции в преддверии новогодних праздников в правительстве Ингушетии работает оперативный штаб, куда можно обращаться с любыми экстренными вопросами по следующим номерам телефонов: 8 (8734) 55-14-23; 8 (928) 747-75-44.