Мармеладки и конфетки с никотином стали новомодным развлечением среди подростков. По стране прокатилась целая волна отравлений школьников. Поскольку никотин вызывает сильное привыкание, потребители снюса быстро попадают в физическую и психическую зависимость от него. Его потребление также вызывает серьезные заболевания: к наиболее заметным медицинским последствиям относятся разрушение зубов, кариес, атрофия десен, дистрофическое изменение слизистой оболочки.

Некурительный табак может также играть роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов в связи с ростом кровяного давления, сужением кровеносных сосудов и нарушением сердечного ритма. Вместе с тем снюс рекламируется как безопасный вид табака. 24 декабря Дмитрий Медведев потребовал прекратить торговлю продукцией с содержанием никотина, поскольку власти обеспокоились популярностью таких товаров у подростков.

Жевательные никотиновые смеси, или снюсы, как, впрочем, и кальян, и электронные сигареты, считают специалисты Республиканского центра медпрофилактики в Назрани, — это все виды приобщения к курению. Никотин — вредное, ядовитое наркогенное вещество, и нет разницы, в каком виде и каким способом оно употребляется. От того, что яд упакован красиво, содержание не меняется. Как и последствия употребления. Опасность в том, что формируется зависимость. Этот бизнес сегодня превратился в самую настоящую индустрию по производству средств для достижения измененного состояния сознания. Участниками этого бизнеса пропагандируется псевдобезвредность своего товара. Но потом потребители переходят на травку и героин. Ведь содержание никотина в одной дозе снюса, по некоторым данным, сопоставимо с его содержанием в нескольких пачках сигарет.

В результате рейдов в Ингушетии было зафиксировано четыре случая реализации снюсов. Продавцы были оштрафованы, а продукция изъята. Но существуют подпольные точки реализации. Управление Роспотребнадзора по региону обратилось к гражданам с просьбой сообщать о таких торговых пунктах.

— Производители табака применяют новые маркетинговые ходы. Они не хотят терять рынок, они не хотят, как бы, отпускать нашу молодёжь и поэтому придумывают новые формы распространения никотинсодержащей продукции, — подчеркнула заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Ингушетии Зара Гетагазова.

В ведомстве сообщили, что никотинсодержащие смеси не завозятся в Россию с 24 декабря прошлого года. При этом отмечается, что более 90% изъятого снюса — импортного производства. Кроме того, по данным Роспотребнадзора, изготовление смесей с никотином прекращается на территории России.