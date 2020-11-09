Проходившая в течение 9 месяцев акция включала в себя ряд последовательных мероприятий как по очистке и благоустройству водных объектов, так и образовательных и культурно-развлекательных мероприятий.

В 2020 году в регионе очистили от мусора порядка 60 км береговой линии рек и водоёмов. В экологической акции приняли участие более 183 тысяч человек. Объем мусора, собранного в ходе проведения акции, составил около 13 тыс. 798 куб. м. Таковы итоги реализации мероприятий регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» в Ингушетии.

Благодаря проводимой в регионе эколого-пропагандистской политике, работа по повышению экологического воспитания населения перешла на качественно новый уровень. Инициатива Министерства природных ресурсов и экологии региона перешла к жителям республики. Субботники проводились согласно плану работ, разработанному министерством. Вывоз мусора осуществлялся силами муниципальных организаций.

Участникам субботника пришлось изрядно потрудиться, однако результат всей работы стоил того!

Ежегодно акция «Вода России» набирает обороты. Все больше населения откликается на призывы участвовать в уборке мусора. Благодаря тому, что жители региона все дружно выходят и так празднично проводят эту работу, наша республика 4 года подряд занимала первые места в рейтинге акции «Вода России».

Национальный проект «Экология» стал большой поддержкой региона, в его рамках в Ингушетии проводится ряд важнейших мероприятий, ликвидируются крупнейшие свалки и реабилитируются водные объекты.

Как сообщается, республика ежегодно устанавливает новые рекорды как по численности участников, так и по количеству собранного мусора.

В 2018 году первое место разделили между собой Ингушетия и Ростовская область, второе — Саха (Якутия) и Кабардино-Балкария, третье место заняла Северная Осетия. При составлении рейтинга учитывался объем собранного мусора, количество водоемов и коэффициент отношения числа участников акции к количеству населения региона.

В 2019 году в мероприятиях по очистке от мусора берегов и прибрежных акваторий водных объектов на территории республики приняло участие 144 тыс. 600 человек, было убрано 559 км береговой линии.

По итогам Минприроды России составило список самых активных участников. В тройку победителей вошли Ингушетия, Северная Осетия и Саха (Якутия).

При составлении рейтинга учитывался объем собранного мусора, количество водоемов и коэффициент отношения числа участников акции к населению региона. Так, в Ингушетии на уборку вышел практически каждый третий житель, а в Краснодарском крае и Волгоградской области участники акции очистили более 1000 км берегов.

В топ самых активных регионов также вошли республики Татарстан, Дагестан, Бурятия и Тыва, Красноярский край, Калужская, Саратовская, Астраханская, Волгоградская, Кемеровская и Липецкая области.

Мероприятия по очистке береговой линии, прошедшие в 2019 году, позволили обеспечить благоприятные условия для жизни и отдыха более 2 миллионов россиян и восстановить благоприятные условия обитания и воспроизводства флоры и фауны более чем в 3 тыс. водоемов страны.

Как отмечают в Министерстве природных ресурсов и экологии республики, к проведению субботников в регионе подходят очень творчески.

«Мы даем понять всем жителям, что субботник — это не скучное и принудительное мероприятие, а полезное, интересное и веселое дело. И в этом нам помогают муниципальные власти, которые предлагают всем добровольцам не только убрать мусор, но и поучаствовать в различных развлекательных программах, а по итогам уборки отведать угощения. К примеру, в 2018 году мы учредили региональный экологический праздник — День реки Сунжа, в ходе которого был проведен масштабный субботник», — говорят в министерстве.

По их словам, дело заключается не только в своевременной уборке территории.

«Очень важно развивать экопросвещение в школах, внедрять раздельный сбор мусора, и республика сегодня успешно это реализует», — добавили в Минприроды.

Отмечается, что по завершении акции все участники получают дипломы от Минприроды России, а организаторы, принесшие наибольшую пользу своему региону, еще и памятные призы. Также формируется рейтинг самых активных регионов-участников.

Всероссийская акция по уборке берегов «Вода России» проводится с 2014 года, ежегодно привлекает все большее число участников из разных регионов страны. Чтобы стать участником акции, необходимо зарегистрироваться на сайте «чистыеберега. рф» — официальном сайте акции.