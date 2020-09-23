Так, на центральной площади города воинской славы Малгобек состоялось торжественное открытие «Вахты памяти — 2020». В мероприятии приняли участие представители поисковых отрядов Ингушетии, Чечни, Ростовской области, Ростова-на-Дону, Челябинска, Северной Осетии, Ставропольского края, Астрахани, Чебаркуль Челябинской области, Республики Дагестан, Краснодара.

«Основная задача ребят в этом мероприятии — это несение «Вахты памяти» у Вечного огня в течение всего учебного года. Но наша главная цель — это всё-таки воспитание патриотов, формирование в них любви к Родине и к тем, кто защищал Отечество и погиб ради нас», — говорит представитель мэрии города.

По его словам, «Вахта памяти» включает в себя комплекс мероприятий, среди них — поисковые экспедиции, благоустройство воинских захоронений, проведение выставок и патриотических акций, связанных с увековечением памяти погибших защитников Отечества.

Выступающие также говорили о неразрывной связи времен и поколений, о необходимости воспитания молодежи в духе патриотизма, о консолидации всех здоровых сил общества.

В рамках открытия «Вахты памяти» в торжественной обстановке учащиеся СОШ № 18 Малгобека вступили в движение «Юнармия».

В завершение мероприятия состоялось возложение цветов к Вечному огню в память о воинах Великой Отечественной войны.