«Проведение форума «Таргим» в Джейрахе становится доброй традицией для нас. Среди участников форума 35 иностранцев, с которыми будет возможность обменяться опытом реализации интересов и увлечений», — отметил начальник управления по делам молодежи правительства республики Адам Галаев.

Во встрече принимают участие 200 человек. Это молодые люди не только из России, но и Франции, США, Швеции, Сирии, Ирана, Азербайджана, Ливана, Бельгии и Коста-Рики.

В рамках форума с 24 по 28 декабря будут проведены круглые столы, лекции и мастер-классы с участием политических лидеров, знаменитых российских и зарубежных бизнесменов, а также представителей научно-академических кругов и гражданского общества. Для участников проведут экскурсии по Джейрахскому району, организуют и другие культурно-досуговые мероприятия.

Организаторы поблагодарили участников форума за обеспечение межкультурного диалога, что, по их мнению, является бесценным способом поддержания толерантности и открытости в отношениях между молодыми людьми. По их словам, подобные мероприятия приковывают к себе особое внимание как способ проявления мощной молодой энергии, способствующей созиданию и реализации самых смелых проектов на благо регионов и страны в целом.

В рамках программы форума участники обсудят проблемы и перспективы молодежной политики и межкультурного диалога, развития молодежного туризма и предпринимательства.

Форум «Таргим» — площадка для обмена опытом между представителями активной молодежи и студенчества, молодежных общественных объединений и органов по делам молодежи, знакомства с передовыми практиками реализации молодежных инициатив.

Напомним, молодежный форум «Таргим» проводится в Ингушетии с 2009 года. В 2011 году форум впервые получил статус международного и разместился на территории лечебно-оздоровительного комплекса «Армхи» в живописном ущелье горной Ингушетии.