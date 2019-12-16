Пользуются популярностью Таргимская котловина, называемая колыбелью ингушского народа и сердцем горной Ингушетии, здесь находятся образцы древней архитектуры ингушей, и не только. Это жилые, полубоевые и боевые башни, гробницы, языческие святилища и другие культовые памятники древнехристианского зодчества.

Но, несмотря на все изобилие древних памятников, большей популярностью пользуются горные склоны, что и делает данные туристические маршруты самыми опасными. И одна из главных задач спасателей сегодня — всегда быть в готовности к действиям по спасению людей, попавших в беду, а также обеспечивать безопасность туристов.

В зависимости от сезонных рисков спасатели отрабатывают реагирование на различные чрезвычайные ситуации, связанные с проведением поисково-спасательных работ.

К примеру, турист, совершавший восхождение на Столовую гору, подвернул ногу и не может самостоятельно идти дальше. После получения травмы он позвонил в экстренную службу. На помощь выехали спасатели поисково-спасательного отряда «Армхи».

Это и было легендой тренировок, которые прошли в эти дни у подножья Столовой горы. Спасатели отработали приёмы спасения туриста с горной части с помощью альпинистского снаряжения и эвакуировали пострадавшего на дорогу, куда может подъехать машина скорой помощи.

«Подобные тренировки позволяют закрепить приемы и навыки по спасению людей и оказанию им первой медицинской помощи, которые наиболее актуальны в период зимнего туристического сезона в нашем регионе. С поставленными задачами спасатели справились. По итогам учений определены направления дальнейшего совершенствования, и запланированы занятия по отработке отдельных этапов», — сказал руководитель занятий, представитель Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия Мурад Мурзабеков.

Как отмечают в МЧС, любое ЧС можно ликвидировать, если туристы перед выездом в горы будут регистрировать свой маршрут на специальном портале — это в разы облегчит задачу спасателям.

В связи с этим чрезвычайное ведомство республики призывает туристические группы и отдельных граждан регистрировать маршруты через территориальные органы МЧС России, обратившись в Главное управление МЧС России по субъекту, либо в профессиональные поисково-спасательные формирования МЧС России, или в любое пожарно-спасательное подразделение МЧС России. Все адреса и телефоны есть на сайте МЧС России.

При постановке группы или отдельных туристов на учет в поисково-спасательном подразделении необходимо указать контактные данные руководителя похода, планируемое количество туристов, их место жительства, представителей каждого участника похода в местах их проживания, обозначить даты начала и окончания похода, маршрут движения, порядок связи с группой.

После выхода с маршрута, но не позднее заявленного срока окончания, группа обязана сообщить в спасательное формирование об окончании похода.

P. S. Не отклоняйтесь от намеченного маршрута. Опасность может поджидать вас повсюду: можете угодить в расщелину, заблудиться или встретить диких животных. И самое главное — перед походом обязательно пройдите инструктаж по технике безопасности и неукоснительно следуйте ей. Ни в коем случае не залезайте на скалы и выступы без страховки, не ходите по растаявшему снегу и придерживайтесь группы.