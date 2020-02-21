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Верны воинской присяге

В Главном управлении МЧС России по Ингушетии прошло мероприятие ко Дню воинов-интернационалистов

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День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества — официальная памятная дата в Российской Федерации, призванная почтить память воинов-интернационалистов, исполнявших интернациональный долг за пределами границ своей Родины.

Так, накануне в актовом зале Главного управления МЧС России по Ингушетии прошло мероприятие, посвященное выводу советских войск из Афганистана, которое произошло в соответствии с заключёнными 14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА.

На тот момент Советский Союз обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок до 15 февраля 1989 года, и причём половина войск должна была быть выведена в течение первых трех месяцев, то есть до 15 августа 1988 года.

Открыл мероприятие начальник Главного управления генерал-майор Руслан Колоев. Он обратился с тёплыми словами в адрес воинов-интернационалистов, один из которых, кстати, в настоящее время работает водителем в пожарно-спасательной части № 7 региона.

«Вы до конца выполнили свой воинский долг и остались верны воинской присяге. Вы и сегодня остаетесь для подрастающего поколения примером служения Родине», — сказал в своём обращении Руслан Колоев.

В завершение мероприятия руководитель чрезвычайного ведомства вручил ценные подарки и от имени всего личного состава поблагодарил ветеранов за проявленную стойкость и мужество во время службы.

Отметим, что советские и российские военнослужащие в период с 1936 по 2008 год участвовали в 47 зарубежных конфликтах на территории 22 стран, если не считать Великую Отечественную войну, а также боевые действия, ведшиеся исключительно или преимущественно на территории РСФСР, СССР, России.

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