В ходе совещания начальники районных электрических сетей (РЭС) озвучили перечень реализованных мероприятий, плановые цифры и фактический результат. Показатели со знаком «плюс» отмечены только в одном подразделении — Джейрахских РЭС. Работа оставшихся шести признана неудовлетворительной.

«У вас есть время, чтобы изменить подход к работе и повысить показатели деятельности по двум ключевым направлениям: снижение потерь и платежная дисциплина. Отнестись к решению поставленных задач более детально и продуманно, — подчеркнул и. о директора филиала Ваха Евлоев. — Наша ответственность лежит далеко за пределами этих стен. От надежного и качественного электроснабжения зависит развитие нашей республики, ее настоящее и будущее. И, значит, в этом вопросе не может быть двух мнений. Каждый из вас должен выкладываться на 100% с единственной мыслью — о благополучии родной земли. В этом случае я буду вам лучшим помощником и другом, в противном — предупреждаю руководителей всех подразделений о персональной ответственности, вплоть до принятия жестких кадровых решений».