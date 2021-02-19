Итоги

Отнестись к решению задач более продуманно

В филиале «Ингушэнерго» подвели итоги работы по ключевым направлениям деятельности в январе 2021 года

0

 В филиале «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» под руководством исполняющего обязанности директора Вахи Евлоева рассмотрены итоги деятельности предприятия за первый месяц 2021 года по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии и сбору платежей за потребленный ресурс.

В ходе совещания начальники районных электрических сетей (РЭС) озвучили перечень реализованных мероприятий, плановые цифры и фактический результат. Показатели со знаком «плюс» отмечены только в одном подразделении — Джейрахских РЭС. Работа оставшихся шести признана неудовлетворительной.

«У вас есть время, чтобы изменить подход к работе и повысить показатели деятельности по двум ключевым направлениям: снижение потерь и платежная дисциплина. Отнестись к решению поставленных задач более детально и продуманно, — подчеркнул и. о директора филиала Ваха Евлоев. — Наша ответственность лежит далеко за пределами этих стен. От надежного и качественного электроснабжения зависит развитие нашей республики, ее настоящее и будущее. И, значит, в этом вопросе не может быть двух мнений. Каждый из вас должен выкладываться на 100% с единственной мыслью — о благополучии родной земли. В этом случае я буду вам лучшим помощником и другом, в противном — предупреждаю руководителей всех подразделений о персональной ответственности, вплоть до принятия жестких кадровых решений».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава бандргруппы ответит в суде за нападения на посты ДПС в Ингушетии и подрыв бронетранспортера
В Ингушетии отработают механизмы взаимодействия ведомств при возникновении лесных пожарах
Из 11 миллиардов рублей долгов Ингушетия уже погасила больше половины суммы
В Ингушетии закупили 10 кубов полезных бактерий для очистки воды
Республиканский закон об архивном деле в Ингушетии — главное событие 2020 года, считает руководитель учреждения
Следственное управление СК России по Ингушетии обратило внимание граждан на телефонную линию «Ребенок в опасности»
В краеведческом музее Ингушетии открылась выставка «Черный февраль — 44»
В Ингушетии состоялся семинар для руководителей хореографических коллективов домов культуры республики
В Магасе в ходе рейда выявили 10 незаконных шлагбаумов
Студенты юридического факультета ИнгГУ провели памятное мероприятие, посвященное 77-й годовщине депортации
В 2020 году в Ингушетии увеличились разводы, мальчиков родилось больше, чем девочек

Главное

Яндекс.Метрика

 