Родился Капитон Османович Чахкиев 5 сентября (по другим данным — 7 сентября) 1924 года в селении Базоркино Ингушской автономной области (ныне — село Чермен Пригородного района Северной Осетии) в семье состоятельных родителей Османа Чахкиева и славной дочери Тоха Наурузова, Тучи.

Дед новорожденного, Муртаз-хаджи, учитывая то, что на свет появился долгожданный мальчик, нарек своего внука-первенца арабским именем, которое в документах почему-то было записано на русский лад — Капитон.

Родители мальчика были в достаточной степени обеспеченными людьми: у них было огромное приусадебное хозяйство, они содержали целые стада коров и мельницы в нескольких сёлах, которые приносили хорошую прибыль. Осман Муртазхаджиевич и Тучи Тоховна старались дать детям исконное ингушское воспитание, поэтому в их семье традиционный этикет поведения соблюдался очень строго. Они учили своих детей уважать старших, заботиться о младших и обязательно трудиться во благо себе и людям.

Семья Чахкиевых располагалась в большом роскошном доме, в котором позже по решению местных властей была открыта начальная школа для детей со средним достатком, и надо сказать, что Капитону несказанно повезло: в пятилетнем возрасте он стал получать азы знаний, не выходя из дома. Начиная с первого класса, на удивление всем, мальчик с большим интересом изучал русскую литературу и знакомился с самыми первыми произведениями ингушских поэтов и прозаиков. Но такая счастливая жизнь продолжалась недолго.

В 1934 году отец Капитона был объявлен кулаком, и вся семья Чахкиевых подверглась ссылке в Среднюю Азию. Условия там были невыносимые. Спустя три года родители на свой страх и риск решили отправить домой, в село Мочкхи-Юрт старшего сына Капитона вместе с братом Султаном, чтобы они остановились у бабушки по матери Саги, которая доводилась тётей поэту Джемалдину Яндиеву.

Это был 1937 год, когда по всей стране шли тотальные аресты и расстрелы. Время, безусловно, было тяжелое и опасное, особенно для тех, кто нелегально пытался передвигаться по стране, но и оставаться в Средней Азии молодым людям и подросткам было нельзя: их насильственным образом нанимали и помещали в бараки так называемой трудармии, приравниваемой к спецлагерям.

По совету хороших людей нашли одного грузина и договорились с ним, чтобы он взял мальчиков с собой на Кавказ. Бывало, из тех мест и раньше люди сбегали, но их сурово наказывали. Знали об этом и родители Капитона, но все же решили отправить своих несовершеннолетних детей на родину, дав им советы, как вести себя в случае, если их поймают.

Сегодня единственная оставшаяся в живых из большой семьи Чахкиевых — младшая сестра Капитона, Макка, рассказывает, какой тяжелой и опасной была эта дорога из Узбекистана в Наьсаре, откуда легче всего можно было попасть в другие населенные пункты. Преодолев уйму препятствий и чудом прорвавшись через все посты НКВД, грузин, как и обещал, доставил ребят до места назначения. Но их тут же поймали и забрали в милицию. Старший Капитон, которому к тому времени было всего 13 лет, притворившись полоумным, схитрил и сказал милиционерам, что они зачем-то выехали из села Мочкхи-Юрт и заблудились. Не разобравшись и поверив мальчишкам на слово, милиция отвезла их в село. Так и стали они жить в своём селении снова, тщательно скрывая историю своего бегства из ссылки.

Но Капитон знал, что им нельзя будет часто показываться на людях. Поэтому вплоть до начала Великой Отечественной войны они с братом жили, скрываясь у родственников. Ну а когда началась война и вся молодежь потянулась в военкоматы, Капитон записался в ряды Красной армии под чужим именем и написал прошение, чтобы его забрали на фронт. Но из-за несовершеннолетия ему было отказано в этом. Тогда он решает воевать с врагом, став идейным вдохновителем, и активно пишет и публикует стихи, призывающие к борьбе с незваным агрессором. В своих произведениях автор воспевает Красную армию, призывает крепить оборону страны и показывает истинное лицо фашизма, пришедшего на родную землю убивать и подчинять своей воле.

Капитон был очень талантливым юношей, рано начал писать стихи. Несмотря на то, что его семья была без вины наказана, он любил свою родину — большую и малую. И это находило отражение в его произведениях. Капитон имел и великолепный художественный дар и время от времени писал картины.

Необходимо отметить, что отдельные стихотворения К. Чахкиева, которые печатались до 1944 года, не принесли ему особой славы. Более того, многие собратья по перу из старшего поколения выказывали юноше и его творчеству откровенную неприязнь. Иные из них даже покровительственно советовали ему заняться каким-нибудь другим, более полезным делом. «Брось ты эти стихи. Они у тебя не получаются, да и вряд ли получатся», — твердили они ему. Но Капитон Чахкиев был не из тех слабохарактерных и малодушных людей, которые по первым признакам недовольства бросал начатое дело на полпути. Поэтому он не только не перестал писать стихи, а с еще большим рвением стал заниматься своим любимым делом.

«Как говорил Максим Горький, писателю можно тысячу раз говорить, что он никуда не годен, а он все-таки будет писать, и не собьешь его. Он везде, всегда будет писать, потому что не писать он не может», — говорил возмущенный Капитон в ответ на подобные реплики.

Не сбили с пути и Капитона Чахкиева. Он тоже писал везде и всегда. И писал про всё, что его волновало и тревожило. Своей глубиной и жизненностью, свежестью мысли, благозвучием и блестящей отделкой стихи молодого поэта вскоре снискали любовь и уважение читателей. Они радовали, как солнечный день после долгого ненастья.

До 1943 года Капитон Чахкиев работает референтом Президиума Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР, затем за превосходные голосовые данные и грамотно поставленную речь его переводят диктором Грозненского радио. В то время Капитон безрезультатно пытается найти своих родных, которые всё ещё пребывали в ссылке, но, как говорится, беда не приходит одна, и вскоре тотальная депортация ингушей «помогла» ему присоединиться к семье, сосланной десять лет назад в Сибирь.

Вместе с родственниками Капитон оказался в городе Акмолинск Казахской ССР. О семье своей долго ничего не знал, но когда Капитон нашел родных и, рискуя собственной жизнью, поехал к ним в Киргизию, мама не сразу узнала его, потому что не виделась с сыном тринадцать долгих лет и не думала, что он жив. Осунувшийся и уставший от дороги, он сидел перед ней в натянутой на глаза шапке и спрашивал, как им живется на чужбине. Бедная женщина думала, что это случайный прохожий, узнав, что здесь живет ингушская семья, решил поинтересоваться, не нужна ли им какая-нибудь помощь. И когда Капитон приподнял шапку и улыбнулся, мать узнала его и вскрикнула: «Ва, са Даьла, са к1аьнк ма вий ер!» Мама не верила своим глазам, ведь она столько лет оплакивала его и думала, что больше не увидит своего Капитона. Повзрослевший, с бельмом на глазу от раны, полученной в детстве, он сидел перед мамой, как маленький ребенок, и не мог насладиться ее ласками.

Снова стали жить вместе. Будучи грамотным, Капитон быстро находил работу. Он писал, рисовал как будто под копирку, и мог бы стать известным художником. Но не было средств, а комендатура не позволяла уезжать из поселений. И всё же Капитон как-то сорвался и поехал в Ташкент за красками для работы, но его настиг «чёрный ворон», и в 1950 году осудил на 20 лет каторжных работ в одном из самых сволочных лагерей в истории СССР под названием «ГУЛАГ», в застенках которого он окончательно подорвал своё здоровье.

После смерти «вождя всех народов» освободился по амнистии, и с помощью одного санитара — грузина, Капитон покинул лагерь и долго прятался от представителей власти, потому как они в любой момент могли передумать и посадить его снова. Капитон прожил у этого грузина в подвале три года, но время зря не тратил — писал картины. Затем хозяин подготовил для Капитона новые документы и отправил его во Фрунзе. Увидев его вновь после мрачных новостей о его гибели, родные не могли поверить своим глазам. Таким образом, на протяжении своей недолгой жизни, Капитон дважды возвращался домой из небытия, как будто заново рождался.

В 1955 году, когда среди репрессированных поползли слухи о том, что ингушей и чеченцев будут возвращать на родину, семья Османа Чахкиева, не дожидаясь официального разрешения, спешно отправила на Кавказ контейнер с имуществом, а сами поехали вслед на поезде. Но где-то в районе Астрахани им объявили, что в Чечено-Ингушскую АССР никого не впустят, так как в Грозном идут забастовки по политическим мотивам, и вся приграничная зона закрыта. Пришлось ехать обратно в Киргизию, а всё имущество, которое было отправлено на товарном поезде, Чахкиевы потеряли.

Отец семейства, Осман Муртазхаджиевич не выдержал такого испытания и разочарования и сразу по возвращении в Киргизию умер от разрыва сердца. Позже, когда власти объявили официальное разрешение, семья все же вернулась на родину и обосновалась в Грозном.

Несмотря на плохое самочувствие, вызванное болезнью легких, Капитон после возвращения на родину изо всех сил пытается вернуться к литературной деятельности. В этот период он создает немало замечательных поэтических и прозаических произведений, ставших впоследствии шедеврами ингушской литературы. Это такие стихотворения, как «Аьла — Мовсар», «Модж — Мовсар», «Андаркъий 1аьла», «Найц чувоаг1а», «Сув», «Курсет», «Къаьна Гини» и другие, которые лучше всяких слов говорят о том, что Капитон Чахкиев был признанным мастером сатиры и юмора.

Первый и единственный прижизненный авторский сборник стихов Капитона Чахкиева «Нана-Наьсаре» под псевдонимом Руслан Муртазар был издан в 1957 году в Грозном тиражом 700 экземпляров и является сегодня библиографической редкостью.

Написанные им за последние годы жизни произведения публикуются также и в нескольких коллективных сборниках тех лет. Например, в одном из таких изданий «Къона дегаш» («Молодые сердца») было напечатано восемнадцать стихотворений поэта.

Также нужно отметить, что стихи Капитона Чахкиева очень часто звучали по радио и на школьных мероприятиях. Большой популярностью у слушателей до сих пор пользуется написанная на его стихи шуточная песня «Андаркъий Iаьла».

Можно сказать, что творчество Капитона Чахкиева вошло в классику ингушской литературы. Его стихи глубоко патриотичны и полны благородства, добра и сочувствия. Богато использует он в своих стихах образы устного народного творчества, и тем они близки нам всем по духу. Это «Даьхенга», «Нана-наьсаре», «Уйлаш», «Са даьй г1алаш», «Лоаман 1уйре» и др.

Если мы попытаемся отследить творческий путь Капитона Чахкиева с самого начала, то увидим, что именно неподдельная любовь к литературному искусству подвигла его в свои неполные двенадцать лет написать коротенькое, но очень значимое для него стихотворение, посвященное красоте природы. И в течение всей своей жизни он доказывал нам, что первые его стихотворные пробы были не пустым звуком или случайностью. Как богатое продолжение темы, стихи Капитона Чахкиева вскоре начали выходить на страницах газет «Сердало» и «Ленина никъ».

В редакциях этих изданий не сразу, говорят, поверили в то, что автору таких по-взрослому написанных стихов исполнилось всего 13 лет, и для того, чтобы убедиться в том, что представленные стихи действительно принадлежат этому худощавому подростку, решили пригласить Капитона на очередную редакционную летучку. Очевидцы рассказывали, что живое общение с юношей оказало на участников редколлегии весьма благоприятное впечатление, другими словами, они были просто изумлены от остроумия юного дарования. Капитон говорил уверенно, правильно подбирая нужные слова, и всем стало понятно, что перед ними стоит человек, обладающий изящным красноречием и сочинительским талантом.

За год до смерти писатель начинает работу над романом «Моакхаза лоамаш» («Кремневые горы») и не покладая рук трудится над своим детищем, словно понимая, что жить ему осталось недолго. А тем временем болезнь упорно прогрессировала и не поддавалась никакому лечению. Соответственно, у Капитона оставалось все меньше сил и времени для творчества. Своим друзьям и домочадцам, которые старались окружать его теплом и вниманием, он говорил, что больше всего боится не успеть завершить свой роман, в котором он хотел отразить жизнь ингушского народа в первые десятилетия ХХ века. И опасения эти, к сожалению, вскоре сбылись.

В связи с безвременной кончиной в архиве писателя остался неопубликованным не только роман и многие поэтические произведения, но и такие блестящие рассказы, как «Баьте зоахалол», «Элберда дийцар», «Эстмара вахар» и многие другие. Правда, в 1989 году по поручению правления Союза писателей Чечено-Ингушетии известный ингушский критик и литературовед Абу Мальсагов бережно собрал и издал сборник избранных произведений писателя под названием «Баьте зоахалол». Немного позже, в 2004-2008 годах, в журнале «Литературная Ингушетия» был опубликован и неоконченный роман Капитона Чахкиева «Моакхаза лоамаш».

В прошлом году творческая интеллигенция Ингушетии широко отметила 95-летие со дня рождения Капитона Османовича Чахкиева, оставившего яркий след в ингушской классической литературе. В Национальной библиотеке республики была организована выставка-обзор «Поэт и прозаик», по материалам которой читатели смогли поближе познакомиться как с биографией и произведениями автора, так и с литературоведческими работами о его творчестве.

На встрече, кроме представителей ингушской интеллигенции, присутствовали родные и близкие Капитона Чахкиева: сестра Макка Османовна, жена брата Юсупа — Лиза Чахкиева, и племянник Алихан. Огромную ценность для собравшихся представляли воспоминания родных о Капитоне Чахкиеве, которые не могли сдержать слез, когда вспоминали о своем славном предке.

Участники мероприятия, среди которых было много юных читателей, могли узнать о том, в каких невыносимо тяжелых условиях творил писатель. Террор и репрессии эпохи «культа личности» жестоко подавили творческое дарование молодого поэта, надолго заглушив его лиру.

К великому сожалению, богатая библиотека, архив писателя, огромное количество рукописей и рисунков (Капитон Османович был очень одаренным художником) были уничтожены во время военных действий в Грозном. А те редкие, чудом сохранившиеся реликвии в виде архивных документов и картин родственники принесли с собой на встречу, в том числе написанный писателем портрет сестры Макки. Отныне копии этих материалов хранятся в Национальной Библиотеке Ингушетии, став ценным пополнением краеведческого цифрового фонда.

Долгие годы творчество Капитона Чахкиева оставалось малоизвестным широкому читателю. Будучи одним из самых талантливых писателей своего времени, он входил в число тех литераторов, на творчество и имя которых было наложено негласное табу. Поэтому не попал он и в книгу А. Мальсагова и Х. Туркаева «Писатели советской Чечено-Ингушетии», вышедшей в Грозном в 1969 году. Не был он принят и в Союз писателей. А ведь он мог бы стать гордостью нации ещё при жизни! Капитон Чахкиев оставил после себя не просто «литературное наследство», а целую литературу в самых различных жанрах и видах.

Одна из особенностей поэта К. Чахкиева заключалась в том, что он сумел в корне усовершенствовать ингушский стих. Умело используя фонетические особенности родного языка, Капитон Чахкиев достигал в своих стихах высокой мелодичности и благозвучия. Ценители поэзии отмечали, что совершенно по-новому звучала и рифма поэта, вобравшая в себя достижения поэтов древних и новых, творчество которых К. Чахкиев знал блестяще.

К сожалению, не так часто можно увидеть сегодняшнюю молодежь, читающую художественную литературу на ингушском языке. Уверяю вас, вы не сможете оторваться от произведений Капитона Чахкиева, если однажды прикоснётесь к его творчеству и полюбите его по-настоящему. В них вы почувствуете радость и боль, честь и достоинство, сострадание и безмерную любовь к жизни автора, так рано и скоропостижно покинувшего этот бренный мир.

Хочется надеяться, что произведения К. Чахкиева ждут ещё своего исследования: из года в год они будут всё более востребованы, их будут читать, учить и переиздавать. На мой взгляд, лучшим памятником Капитону Чахкиеву будет издание его литературного наследия. А наследие его богато и разнообразно. Все произведения Капитона Чахкиева пронизаны тонким чувством юмора, глубоко раскрывают характер героев, показывают правдивые картины жизни своего народа.

«Человек должен быть хозяином своей судьбы и достойно нести своё звание». Эти слова принадлежат человеку, которому были близки и понятны такие чувства, как честь и достоинство. Капитон Чахкиев был интересен не только как писатель, но и как человек, гражданин. Для него убеждения и понятия, которые имели жизненную силу и стойкость, становились духовным кодексом.

К сожалению, слишком неуютной была его жизнь, слишком трудным и тернистым был его жизненный путь, но зато какой интересной и поучительной была его творческая биография.

Капитона Чахкиева давно уже нет среди нас. Он скончался 9 января 1960 года, и этот день является траурной датой в истории ингушской литературы. Имя поэта навсегда останется в памяти ингушского народа.