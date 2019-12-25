На мероприятии присутствовали представители администрации Назрановского района, науки и искусства Ингушетии, представители Республиканского дома народного творчества и культурно-досуговых учреждений республики, родственники и ценители творчества Раи Евлоевой. Вёл мероприятие заслуженный работник культуры Ингушетии Ильяс Евлоев.

Близкий друг артистки, доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова рассказала гостям о творческом пути Раи Евлоевой, о её достижениях и заслугах в области культуры и искусства ингушского народа.

«Вся её жизнь, можно сказать, была ярким факелом, — сказала она, — такие люди обычно воодушевляют других, думая о себе в последнюю очередь. Любое упоминание о культуре нашего народа связано с её именем. Она долгие годы являлась вдохновителем и проводником в массы национальной музыки и фольклора».

Тёплым было выступление бывшего в 70-х годах директора Дома культуры Джейрахского района Джамали Ахильгова, который вспоминал поездку в Сочи на фестиваль танцев народов России вместе с Раей Евлоевой, Магомедом Гапархоевым и всем коллективом танцевального ансамбля, и фурор, который он произвёл на зрителей, после чего коллектив от министерства культуры Чечено-Ингушетии делегировали на московский фестиваль.

С добрыми словами в адрес народной любимицы выступил художественный руководитель государственного ансамбля народного танца «Ингушетия» Руслан Гадаборшев. Он отметил неоценимый вклад Раи Евлоевой в становление и развитие ансамбля «Ингушетия». В непростые годы образования нашей государственности, когда не было никакой базы, никакой инфраструктуры, когда не хватало профессиональных кадров и достойного музыкального сопровождения, она неустанно, с энтузиазмом, порой играя на гармони по 2-3 часа в день, делала свою работу.

«Первые наши гастроли состоялись в городе Малгобеке, — вспоминал Руслан Гадаборшев. — На грузовой машине, за рулём которого сидел А. Могушков, а рядом Рая Евлоева, с коллективом на открытом борту. Так всё и начиналось».

Специально на вечер памяти приехала из Москвы заслуженная артистка и заслуженный деятель искусств Республики Ингушетия Дугурхан Кодзоева. В одном из эпизодов из её фильма, отснятом ещё при жизни Раи Евлоевой, она задаёт ей вопрос: «Ты богата, Рая?» На что артистка отвечает: «Конечно же, я богатая женщина, если меня ждут и встречают с радостью в каждом доме, разве не в этом моё богатство?»

Своими воспоминаниями о совместном творческом пути, полном патриотизма и большого рвения, поделился Ахмед Могушков — народный артист Республики Ингушетия, участник многих фестивалей и мировых мероприятий, один из основателей и первый директор ансамбля «Ингушетия».

В концертной программе перед зрителями выступили известные артисты ингушской эстрады: заслуженный артист Ингушетии Алихан Абадиев, вдохновенно исполнила песни Раи Евлоевой заслуженная артистка республики Заира Алхоева. Выступил девичий коллектив государственного фольклорно-этнографического ансамбля танца «Магас», в котором тоже в своё время работала Рая Евлоева. Исполнил ингушские ритмы на гармошках детский музыкальный ансамбль «Сата», который создала народная артистка, и сегодня им руководит ученица мастера Хяди Бекова.

Все выступления, в том числе импровизированный танец, исполненный писателем Хасаном Балаевым с Асей Абдурзаковой, ученицей Раи Евлоевой, заслуженным работником культуры РИ и художественным руководителем Республиканского дома народного творчества, сопровождались видеосюжетами на установленной большой сцене. Все это из жизни и творчества Раи Евлоевой, а также ставший уже историческим ее танец с народным артистом Республики Ингушетия Магомедом Дидиговым на площади перед административным зданием в Магасе.

Со словами благодарности и признательности в адрес собравшихся, а также организатора этого прекрасного вечера памяти — директора дома культуры с. п. Экажево Тамерлана Дзейтова, выступила сестра народной любимицы Люба Евлоева.

Чудесный вечер памяти завершился общей фотографией и тёплой беседой самых близких друзей за чаепитием.

Рая Евлоева — народная артистка ЧИАССР (1988 г.), заслуженный работник культуры СОАССР (1983 г.), народная артистка РИ (1996 г.), заслуженная артистка РФ (2004 г.). Лауреат 6-й Артиады народов России в номинации «Хореография. Лига мастеров. Гильдия профессионалов» за уникальное исполнительское мастерство и личный творческий вклад в развитие хореографического искусства, автор более 400 песен на слова русских, ингушских, чеченских и арабских поэтов.

«О ней трудно писать в прошедшем времени. Её улыбка, задорный смех — как наяву. Её игра, мелодии звучат в сердцах. Её имя давно стало брендом. Талантливая, самобытная, яркая, сильная, с первых шагов в искусстве она стала пропагандистом ингушского национального песенного и музыкального творчества.

Благодаря ей многие полузабытые старинные мелодии и песни получали второе рождение. Она была в своем роде носителем классической ингушской речи — пела на древнем и богатом языке народа. Рая Евлоева обладала сильным характером и настоящей харизмой...

Душа у неё была народная, широкая, красивая. Она знала на память историю многих народных мелодий. Раю уважали, с ней считались, знали, что в своём деле она непревзойдённый специалист...

В песнях, танцах и музыке Рая говорила о жизни народа. Каждый из сотен воспитанников занимал в её сердце особое место. Они становились частью её жизни. Особенно талантливых она запоминала навсегда. От каждого воспитанника она требовала творческого отношения к жизни и соблюдения высокой культуры, учила правилам и этикету...

Она жила жизнью своего народа, его радостями и горестями. Каждый год в её исполнении звучала песня о депортации народа, в 90-е годы она ездила к беженцам, которые жили в вагончиках, чтобы согреть их сердца, ездила в Турцию, Казахстан, чтобы вдохновлять музыкой соотечественников, проживающих там. Рая играла так, что без слов плакали сердца, исполняла лезгинку так, что танец наполнялся характером...

Репетиции, гастроли, города и страны. Переполненные залы, музыка, люди, цветы — всё это было в её жизни. Были регалии и звания. И их не счесть. Но было и осталось самое главное — огромная любовь народа, которая не обрамляется в рамки, не укладывается в слова и память...

Вся её жизнь была ярким факелом. Такие люди зажигают костры, о себе думая в последнюю очередь», — писала о ней в своей статье «Рая Евлоева — это эпоха!» З. Дзарахова.

Родилась Рая в сложное послевоенное время — в 1945 году. Из пяти сестёр и трех братьев в их семье остались в живых только двое детей — Рая и Люба. Так и прошли они по жизни рядом. Ее творческая биография началась в Доме радио в Грозном, затем кружок художественной самодеятельности на заводе «Электроинструмент» в Назрани, государственный ансамбль танца «Вайнах».

В 70-х годах прошлого века приезжала она в Назрань на репетиции из Грозного в ансамбль «Асса», который они создавали вместе с М. Гапархоевым. Одновременно она создала ансамбль гармонисток «Сата» и вела класс национальной гармоники. С энтузиазмом взялась она создавать ансамбль «Ингушетия». Затем были ансамбли «Магас», «Кавказ». Она гастролировала с ними по всей стране и миру.

Свою последнюю песню со сцены 10 декабря 2014 года Рая посвятила маме, которая привела её в мир искусства, вручив ей в руки гармонь.

30 января Раи Евлоевой не стало, но с нами остались её песни и её неповторимое исполнение.