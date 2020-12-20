— В начале месяца ко мне обратилась женщина и попросила помочь забрать племянницу из детского дома в Красноярске. Родители от ребенка не отказывались, а оказался он там по стечению обстоятельств. Отец девочки, уроженец Ингушетии, был ограничен в родительских правах, а девочка проживала с матерью. Весной она по коммерческим делам выехала в Южную Корею, оставив ребенка у отца. Но из-за случившейся пандемии коронавирусной инфекции женщина не смогла вовремя вернуться домой. Из-за долгого отсутствия матери органы опеки решили забрать девочку у отца и поместить ее в детский дом, — рассказала газете «Ингушетия» детский омбудсмен.

Узнав о сложившейся ситуации, родная тетя девочки по отцу срочно вылетела в Красноярск, но ребенка отдать ей отказались, сославшись на закон. Самостоятельно оформить опекунство над ребенком в городе, где она никого не знала, для женщины оказалось делом сложным. Тогда она и решила обратиться к уполномоченному по правам ребенка в Ингушетии Зареме Чахкиевой.

— Огромное спасибо моей коллеге — уполномоченному по правам ребенка при Президенте РФ Анне Кузнецовой, и региональному аппарату уполномоченного. Благодаря их активным действиям удалось решить вопрос в короткие сроки и передать ребенка в семью родных ей людей, где о ней тепло позаботятся, — сказала Зарема Чахкиева.

Детский омбудсмен добавила, что после Нового года ребенка определят в детский сад, этот вопрос ими уже решается.

— А еще я пообещала девочке, что приду поздравить ее с Новым годом, и она будет первой, кому я вручу новогодний подарок, — сообщила уполномоченная.