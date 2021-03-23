Вы никогда не задумывались над тем, а что же объединяет всех жителей Земли? Да, ответ однозначен — это стремление к счастью! Ведь быть счастливым хочет каждый. И это не зависит от благосостояния, цвета кожи, места проживания.

«Никогда не мстите подлым людям. Просто станьте счастливыми. И они это не переживут». Так говорил великий актер, кумир миллионов Юрий Никулин. И ещё он любил повторять, что доброту трудно раздать, потому что она всё время возвращается!

Чтобы акцентировать внимание на том, что мечта о счастье является общей для всех людей, Генеральная ассамблея ООН учредила особый праздник. И празднуется он в день весеннего равноденствия, 21 марта, символизируя то, что право на счастье у всех должно быть одинаковое.

Обычные люди в этот день отправляют своим друзьям и близким поздравления с пожеланиями всего самого наилучшего. Ведь считается, что, поддерживая друг друга, люди делают мир добрее, а значит, счастливее.

В Международный день счастья в общеобразовательных учреждениях, как всегда, проходят внеклассные часы и просветительские занятия, в домах культуры для молодежи проводятся различные лекции, конференции, тренинги, а участники общественных движений и благотворительных фондов организуют флешмобы и другие мероприятия.

Не обошли стороной этот радостный день и учащиеся Джейрахской средней школы имени И. Льянова, которые дали своему школьному празднику символическое название: «Будьте счастливы!».

«Целью нашего мероприятия стало изучение понятия «счастье» и его значения для человека, — говорит директор школы Эсет Тачиева. — Таким образом, мы стараемся распространять среди школьников различные идеи позитивного отношения к окружающему миру, которые прямо или косвенно зависят от должного улучшения быта, питания, поднятия настроения, духовного и интеллектуального благополучия».

Как нам удалось узнать, помимо общего праздника, библиотекари этой школы также подготовили ко Дню счастья специальную презентацию специализированной литературы, которая посвящена научным исследованиям на тему счастья.

«Это чувство отображается в картинах и воспевается в стихах, его желают и к нему стремятся, — говорит Эсет Магамедовна. — Как мы знаем, люди с давних времен пытаются найти ему определение, но так и не достигли этого. Ясно только одно: больше всего на свете человек мечтает быть счастливым. И эта цель объединяет всех жителей Земли, независимо от возраста, пола и материального благополучия».

По мнению организаторов школьного торжества, в котором участвовали учащиеся старших классов, счастье является одной из самых важных целей человека. Поэтому обществу в первую очередь необходимо добиться стабильной и сбалансированной экономической ситуации в стране.

Как отметила преподаватель Джейрахской школы Фатима Ахриева, именно такое отношение повысит благосостояние людей и снизит уровень нищеты.

«Ведь только жизнь в экономически развитой стране, где жители материально защищены и спокойно строят свое будущее, может позволить радоваться каждому новому дню, творить добро и растить по-настоящему счастливых детей», — отметила она.

Таким образом, по мнению большинства, непременными составляющими человеческого процветания являются социальное благополучие и защита окружающей среды во всем мире.

Оказывается, счастья может прибавить нам и обычная улыбка. Однако если человек улыбается притворно, то ничего хорошего это ему не принесет, более того, его несчастье может даже усугубиться. Чтобы выяснить это, ученые в течение двух недель изучали группу водителей автобусов. Оказалось, что у шоферов, которые улыбались притворно, к концу дня настроение было хуже, чем когда начиналась смена. А у тех, кто улыбался искренне, настроение становилось лучше.

Говорят, что в южных регионах люди в целом ощущают себя более счастливыми, чем в северных. Ученые связывают это с тем, что на юге больше солнечных дней и жители юга получают достаточное количество витамина D, в отличие от жителей севера. Кроме того, затяжная зима вызывает нехватку витаминов в целом, которая самым прямым образом отражается на здоровье, а как следствие — и на настроении.

Чтобы почувствовать себя счастливее, психологи рекомендуют обеспечить полноценный сон, общаться с приятными людьми, помогать окружающим, путешествовать, улыбаться.

Доктора советуют для поднятия настроения использовать более яркие цвета в одежде, которые способны сделать человека чуточку счастливее. А вот тусклые и серые цвета, по утверждениям медиков, негативно влияют на наше настроение и мироощущение.

Занятия спортом и пребывание на солнце также могут сделать нас счастливыми. Интенсивные физические упражнения стимулируют выработку дофамина, а ультрафиолет увеличивает концентрацию серотонина.

Кто не знает, что мы становимся счастливее, тратя деньги на других. Для доказательства этого факта исследователи собрали две группы людей и дали каждому участнику эксперимента небольшую сумму денег, при этом первую группу попросили потратить деньги на себя, а вторую — на других. В результате оказалось, что испытуемые из второй группы чувствовали себя намного счастливее тех, кто был в первой.

Счастье — особое состояние человека, дарящее ощущение полного душевного комфорта и спокойствия. Обеспечивают его различные ценности — финансовое благополучие, успех в делах, любовь, семья. Изучением этого явления занимаются психологи и философы.

Ученые говорят, что постижение счастья — это ключевой вопрос жизни каждого человека. Это чувство тысячелетиями пытаются понять и описать философы, ученые, богословы. Поэты и художники посвящают ему свои бессмертные творения, миллионы людей жаждут счастья и пытаются постичь его.

И все равно очень сложно дать ему какое-либо четкое определение. Наверное, потому что для каждого человека счастье будет проявляться по-своему. Говоря о нем, одни подразумевают здоровье, другие — крепкую семью с любимым человеком, третьи — финансовое благополучие. А общим для всех будет, наверное, то самое особое состояние души, когда эмоции переполняют сердце и хочется летать, когда весь мир кажется добрым и светлым, а люди — идеальными.

Ни для кого не секрет, что порой нам кажется, что стать счастливым так сложно. А на самом деле истинную радость и наслаждение жизнью нам дарят, казалось бы, самые незамысловатые вещи: улыбка ребенка, удовольствие от общения со старыми друзьями и даже просто погожий день. Человек становится счастливее, когда он начинает ценить все приятные мелочи, окружающие его.

Как этому научиться? Отвечая на этот вопрос, психологи говорят, что надо благодарить прошлое, ведь благодарность — это лучший способ противодействия житейским невзгодам. Чтобы добиться гармонии в жизни, очень важно ценить события, произошедшие раньше. Любить настоящее. Нужно наслаждаться каждым моментом и уметь получать от него удовольствие. Любить своих близких и родных, учиться прощать и забывать обиды, да и самому не ранить дорогих людей. Стараться самому стать источником счастья, ведь весь мир похож на большое зеркало, отражающее наше настроение. Верить в будущее. Чтобы стать счастливее, нужно думать о будущем с радостным предвкушением новых приятных событий. Ведь, в конце концов, считается, что каждый человек сам создает свое счастье.

Особенно это касается женщин, которых природа одарила великой милостью становиться матерями. И существует такое поверье, что лучшего счастья, чем счастье материнства, на земле не создано. Лично я встречала многих женщин, которые в молодости не хотели иметь детей и потом об этом страшно жалели. И я не знаю ни одной, которая родила бы ребёнка и пожалела бы об этом хотя бы раз в жизни.

Да, не секрет, что многие мамаши жалуются, что им тяжело: бессонные ночи, длительный перерыв в карьере, лишение всех прошлых привычек и так далее. Тем более что нынче и телевидение, и интернет популярно объясняют, что потеряет женщина, когда станет матерью: возможность быть свободной и наслаждаться жизнью.

К сожалению, информация о том, что же даёт материнство, напротив, встречается крайне редко. Но всегда можно взглянуть на мир иначе. Кто-то сосредоточен на ограничениях, а кто-то на новых возможностях.

Материнство — это возможность, выкинув из жизни «пустую шелуху» и поняв, что счастье заключается не в новых шпильках или модном паркете, осознать, на какие пустяки большинство из нас растрачивает жизнь. И это не значит, что мелкие, житейские радости вовсе исчезнут, они останутся, но к ним добавятся радости иной глубины. Благодаря малышу придётся научиться распоряжаться собственным временем, проживая три жизни вместо одной. Мать не может позволить себе тратить время на ерунду, и те радости, что всё же останутся, будут во много раз ценнее. Из всех увлечений, каковы бы они ни были — книги, кино, общение с друзьями, она научится выбирать только стоящее и действительно значимое, делать выбор и наполнять своё время только ценными вещами.

Материнство — это целый мир, открывающий много нового, и в первую очередь это разрушение иллюзий. Ребёнок никогда не будет соответствовать ожиданиям, и это заставит понять, насколько глупо строить далеко идущие планы. Малыш подарит великое умение принимать жизнь в её моментальных радостях и расстройствах, научит любить жизнь остро и ежесекундно.

К сожалению, в наш век женщины разучились любить, не требуя чего-то взамен. Любовь же к ребёнку безусловна, в ней нет эгоизма, и именно такая любовь даёт счастье, позволяющее забыть о собственных ограничениях. Эта любовь даёт женщине терпение и мудрость.

Более того, считается, что материнство делает женщину сильной. Защищая своего малыша от многих обстоятельств жизни, она может стать целостной личностью, способной твёрдо говорить «да» и «нет» вопреки сложившимся ситуациям. Так она становится решительной, смелой и стойкой, помогая ребёнку и поддерживая его. Развиваясь вместе со своим чадом, мать взращивает в себе самой множество новых качеств. Эти качества, созревая и постоянно развиваясь, делают её душу зрелой, то есть способной видеть вещи в ясном свете, различать преходящие и сущностные ценности.

Но не надо думать, что стать матерью и испытывать настоящее счастье — легко, это не всегда весело, смешно, игриво. Это очень и очень тяжело! Тем более, сейчас, когда мы живем в таком мире, где ценности начинают меняться. Точнее меняются люди и пытаются изменить под себя ценности. Но в любом случае, кто бы и как бы ни думал, неизменным остается одно: радость женщины — в материнстве, а счастье матери — в детях! И другому мнению в женской голове не должно быть места.