Судьбоносная дата
В День независимости Казахстана ингушские казахстанцы отмечены государственными наградами
Для каждой нации День независимости — особенный праздник, в котором сплетаются сотни страниц истории и искренняя любовь к своей родине. Для Казахстана таким судьбоносным днем стало 16 декабря 1991 года, когда Верховный Совет Казахской ССР принял закон «О независимости и суверенитете государства».
После распада СССР, на фоне активных событий на территории бывших советских республик, начало быстро расти самосознание жителей Казахстана, которые стали идентифицировать себя как отдельную независимую нацию. Провозглашение независимости стало взвешенным и исторически логичным шагом, отображающим волю народа.
Основные торжества главного национального праздника Казахстана проходили в этом году 16 и 17 декабря. Эти дни были объявлены выходными днями, но и сегодня республика продолжать пребывать в праздничном настроении и получать поздравительные послания.
Присоединяясь к многочисленным поздравительным адресам, большой и дружный коллектив редакции газеты «Ингушетия» от всей души желает народу Казахстана процветания и мирного неба над головой. Отрадно отметить, что на территории этой республики в мире и согласии проживают около 25 тысяч ингушей, которые считают себя коренными казахстанцами и любят свою родину. А какую руку помощи протянул Казахстан в годы насильственных репрессий кавказским народам, истории хорошо известно! Огромное спасибо и низкий поклон вам за это!
Хочется отметить ещё один очень важный момент, который связан с национальным праздником Казахстана. Дело в том, что накануне празднования Дня независимости страны Указом Президента Касым-Жомарта Токаева большая группа граждан была отмечена государственными наградами, в числе которых был награжден и наш земляк Юсуп Келигов, занимающий пост заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана Назарбаева. За значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами и активную общественную деятельность Юсуп Хасанович Келигов удостоен высокой правительственной награды — ордена «Достык» второй степени. Также от парламента Республики Казахстан в связи 25-летием маслихатов РК Келигову Юсупу объявлена благодарность.