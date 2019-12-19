После распада СССР, на фоне активных событий на территории бывших советских республик, начало быстро расти самосознание жителей Казахстана, которые стали идентифицировать себя как отдельную независимую нацию. Провозглашение независимости стало взвешенным и исторически логичным шагом, отображающим волю народа.

Основные торжества главного национального праздника Казахстана проходили в этом году 16 и 17 декабря. Эти дни были объявлены выходными днями, но и сегодня республика продолжать пребывать в праздничном настроении и получать поздравительные послания.

Присоединяясь к многочисленным поздравительным адресам, большой и дружный коллектив редакции газеты «Ингушетия» от всей души желает народу Казахстана процветания и мирного неба над головой. Отрадно отметить, что на территории этой республики в мире и согласии проживают около 25 тысяч ингушей, которые считают себя коренными казахстанцами и любят свою родину. А какую руку помощи протянул Казахстан в годы насильственных репрессий кавказским народам, истории хорошо известно! Огромное спасибо и низкий поклон вам за это!

Хочется отметить ещё один очень важный момент, который связан с национальным праздником Казахстана. Дело в том, что накануне празднования Дня независимости страны Указом Президента Касым-Жомарта Токаева большая группа граждан была отмечена государственными наградами, в числе которых был награжден и наш земляк Юсуп Келигов, занимающий пост заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана Назарбаева. За значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами и активную общественную деятельность Юсуп Хасанович Келигов удостоен высокой правительственной награды — ордена «Достык» второй степени. Также от парламента Республики Казахстан в связи 25-летием маслихатов РК Келигову Юсупу объявлена благодарность.